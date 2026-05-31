Шедевр Яремчука та штурм рекорду від Ярмоленка: Україна здолала Польщу в дебюті Мальдери (відео)

Контрольний матч

Польща – Україна – 0:2

Голи: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Україна: Трубін – Романчук (Бондар, 46), Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Назарина (Бондаренко, 82), Очеретько – Циганков (Синчук, 75), Судаков (Шапаренко, 57), Ярмоленко (Назаренко, 57) – Яремчук (Пономаренко, 57)

Перший тайм: важкий старт та дивовижна розв'язка

Дебютні хвилини поєдинку у Вроцлаві видалися доволі нервовими для підопічних Андреа Мальдери. "Синьо-жовті" діяли занадто пасивно та давали господарям забагато свободи.

Поляки регулярно нагнітали ситуацію дальніми ударами, а згодом створили стовідсотковий момент для взяття воріт: Петушевські вискочив віч-на-віч з українським голкіпером. На щастя, Трубін продемонстрував фантастичну реакцію та врятував команду від неприємностей у ближньому бою. Перед цим арбітри скасували гол Циганкова через мінімальний офсайд у Ярмоленка.

Після відверто змазаного початку зустрічі українці вчасно збадьорилися та видали просто феєричну заключну 15-хвилинку. Наша збірна не просто перехопила ініціативу, а максимально цинічно конвертувала власні нагоди у забиті м'ячі.

На 34-й хвилині Циганков увімкнув високий пресинг, змусив помилитися Пйотровського і миттєво вивів на удар Яремчука. Нападник пробив без роздумів та обробки – точно в нижній кут. Гол вийшов надзвичайно ефектним.

А на 44-й хвилині зразкове перехоплення у центрі поля переросло у стрімкий випад лівим флангом. Знову Циганков ідеально прострелив уздовж карного майданчика, де Ярмоленко у дотик переправив м'яч у сітку. Цей гол став для вінгера "Динамо" 47-м у матчах за національну команду. Він упритул наблизився до рекордсмена Андрія Шевченка, у якого 48 голів.

Другий тайм: "синьо-жовті" засушили гру

У перерві Мальдера провів лише одну заміну: Бондар вийшов на поле замість Романчука. Тоді як наставник поляків Ян Урбан змінив одразу п'ятьох футболістів. Зокрема поле залишили зіркові Левандовський (який нічим особливим не запам'ятався в першому таймі) та Зелінський.

На 56-й хвилині господарі мали скорочувати відставання. Момент біла власних воріт створили самі українці. Миколенко просто віддав м'яч Свідерському в центрі штрафного, той бив у лівий кут, але Трубін дивом зреагував.

Мальдера, відчуваючи що запахло смаленим, кинув у бій свіжі сили: замість Судакова, Ярмоленка та Яремчука вийшли - Шапаренко, Назаренко та Пономаренко.

Поляки на початку тайму активно шукали шляхи до воріт українцв, проте "синьо-жовті" намагалися максимально засушити гру і це вцілому вдалося.

Ближче до кінця матчу Мальдера випустив Синчука - півзахисник канадського "Монреаля" замінив Циганкова, а трохи згодом Бондаренко з'явився в грі замість Назарини.

Між цими замінами українці мали чудову нагоду забити втретеє, але удар Бондара парирував голкіпер поляків Булка.

У кінці матчу ні Польща, ні Україна вже особливо не нагнітали ситуацію біля воріт одна одної. І в результаті цифри першого тайму залишились на табло незмінними.

Попереду Данія

Ця перемога стала для України першою над Польщею з 2013 року. Андреа Мальдера вдало розпочав роботу і повторив досягнення Валерія Лобановського, Мирона Маркевича та Михайла Фоменка, які теж починали на чолі збірної з перемог.

Наступний товариський матч Україна проведе із Данією в неділю, 7 червня. Виїзна зустріч в Оденсе розпочнеться о 19:30 за київським часом.