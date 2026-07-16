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Безумный камбек: Аргентина выбила Англию и вышла в финал ЧМ-2026 (видео)

00:06 16.07.2026 Чт
2 мин
Лионель Месси ассистировал на оба гола в полуфинале
aimg Малюгин Никита
Гол Энцо Фернандеса начал камбек Аргентины (Фото: FIFA.com)

Сборная Англии слишком рано начала отсиживаться на своей половине поля. И Лео Месси с компанией наказали их за это.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Ход матча

В начале матча футбол отошел на второй план – уже на 4-й минуте игроки впервые начали толкотню из-за эпизодов с Месси и Андерсоном в центре поля. Однако ближе к середине тайма страсти успокоились, хотя мелкие фолы с обеих сторон никуда не делись.

Да и опасные моменты не появились – статистика по состоянию на 30-ю минуту показала "нули" по количеству голевых шансов и вообще ударов. И 14 фолов. Лишь к концу тайма сборная Англии создала несколько моментов - на них опасным дальним ударом ответил Энцо.

Старт второго тайма был гораздо более "футбольным" - сначала Альварес наконец-то проверил Пикфорда. А на 55-й минуте Морган Роджерс идеально вырезал мяч во вратарскую, где Энтони Гордон опередил всех и открыл счет .

Забитый гол значительно раскрыл игру – и мячом завладели аргентинцы. Они начали создавать моменты, англичане все больше садились назад – и на 85-й минуте Энцо Фернандес дальним выстрелом сравнял счет.

А уже в компенсированное время Лионель Месси нашел в штрафной Лаутаро Мартинеса, который и вырвал для "Альбиселесте" второй финал мундиаля подряд. Финальный свисток зафиксировал победу Аргентины со счетом 2:1.

Впереди матчи за медали

Таким образом, на стадионе в Нью-Йорке за звание чемпиона мира будут бороться сборные Испании и Аргентины. Начало финала – воскресенье, 19 июля, 22:00.

А бронзовый комплект наград 19 июля между собой разыграют французы и англичане. Эта игра начнется в 00:00.

Ранее мы рассказывали, что в другом полуфинальном матчепобеду одержала сборная Испании.

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