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Шалений камбек: Аргентина вибила Англію та вийшла в фінал ЧС-2026 (відео)

00:06 16.07.2026 Чт
2 хв
Ліонель Мессі асистував на обидва голи в півфіналі
aimg Малюгін Микита
Гол Енцо Фернандеса розпочав порятунок Аргентини (Фото: FIFA.com)

Збірна Англії занадто рано почала закриватися у власному майданчику. І Лео Мессі та компанія їх за це покарали.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перебіг матчу

На початку матчу футбол відійшов на другий план - вже на 4-й хвилині гравці вперше почали штовханину через епізоди з Мессі та Андерсоном в центрі поля. Проте ближче до середини тайма пристрасті трохи заспокоїлись, хоча дрібні фоли з обох сторін нікуди не ділись.

Та й небезпечні моменти не з'явились - статистика станом на 30-ту хвилину показала "нулі" за кількістю гольових шансів та взагалі ударів. І 14 фолів. Лише під кінець тайма збірна Англії створила кілька моментів - на них небезпечним дальнім ударом відповів Енцо.

Старт другого тайму був значно "футбольнішим" - спочатку Альварес нарешті перевірив Пікфорда. А на 55-й хвилині Морган Роджерс ідеально вирізав м'яч у воротарський майданчик, де Ентоні Гордон випередив всіх та відкрив рахунок.

Забитий гол значно розкрив гру - і м'ячем заволоділи аргентинці. Вони почали створювати моменти, англійці все більше сідали назад - і на 85-й хвилині Енцо Фернандес дальнім пострілом зрівнянв рахунок.

А вже в компенсований час Ліонель Мессі знайшов в штрафному майданчику Лаутаро Мартінеса, який і вирвав для "Альбіселесте" другий фінал мундіалю поспіль. Фінальний свисток зафіксував перемогу Аргентини з рахунком 2:1.

Попереду матчі за медалі

Таким чином на стадіоні в Нью-Йорку за звання чемпіона світу боротимуться збірні Іспанії та Аргентини. Початок фіналу - неділя, 19 липня, 22:00.

А бронзовий комплект нагород 19 липня між собою розіграють французи та англійці. Ця гра розпочнеться о 00:00.

Раніше ми розповідали, що в іншому півфінальному матчі перемогу здобула збірна Іспанії.

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