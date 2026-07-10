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Шакур Стивенсон взорвал боксерский мир и подписал контракт с Даной Уайтом

12:03 10.07.2026 Пт
2 мин
Это соглашение навсегда изменит баланс сил в мировом боксе
Малюгин Никита
Шакур Стивенсон надеется возглавить рейтинг P4P с новым контрактом (Фото: Getty Images)

Американский боксер Шакур Стивенсон официально стал бойцом компании Zuffa Boxing. Непобежденный чемпион в четырех весовых категориях заключил мощный контракт с главой UFC Дэйном Уайтом, чтобы получить самые громкие бои современности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

29-летний американец решил радикально поменять вектор карьеры. Стивенсон уверен, что сотрудничество с Даной Уайтом поможет ему возглавить рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (P4P). Звездный боксер настроен максимально решительно:

"Ставьте их в очередь, одного за другим, и я побью всех топовых бойцов, как только они окажутся передо мной", - заявил Шакур Стивенсон.

Что говорит Дана Уайт о контракте

Глава Zuffa Boxing не скрывает эмоций от нового подписания. Он считает Стивенсона уникальным талантом современного спорта.

В частности, Уайт подчеркнул, что Стивенсону всего 29 лет, но он уже стал королем в четырех дивизионах, не потерпев ни одного поражения. Неудивительно, что он считает подписание Шакура историческим для своей компании.

Образцовая карьера непобежденного чемпиона

У Шакура Стивенсона за плечами блестящая карьера, которая началась еще с "серебра" на Олимпийских играх. На профессиональном ринге он провел 25 поединков и одержал 25 побед.

Американец уже успел собрать пояса в четырех весовых категориях – полулегкой, второй полулегкой, легкой и первой полусредней. В своем последнем бою в январе на арене Madison Square Garden Шакур сенсационно одолел Теофимо Лопеса - обидчика Василия Ломаченко.

Среди других "скальпов" Стивенсона - такие элитные бойцы как Оскар Вальдес и Уильям Зепеда.

Напомним, что в настоящее время Шакур Стивенсон занимает третье место в рейтинге P4P от журнала The Ring. Александр Усик, несмотря на решение отказаться от поясов, также остается в списке лучших бойцов планеты.

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