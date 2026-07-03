"Шахтер" подписал супербомбардира из Гамбии: смотрите, как он забил 6 голов в матче (видео)

Как гамбиец стал рекордсменом Украины

Клуб и Гамбийский форвард пролонгировали сотрудничество на 5 лет. Таким образом срок действующего контракта рассчитан до 30 июня 2031 года.

Канте присоединился к академии "Шахтера" в 2024 году. В сезоне 2025/26 он выступал за "Шахтер" U-19, в составе которого не только выиграл золотые медали, но и установил абсолютный рекорд юношеского чемпионата Украины.

Гамбийский легионер стал лучшим бомбардиром Национальной лиги U-19, забив 28 голов в 28 матчах. Одним из самых ярких моментов сезона стал поединок против львовских "Карпат", в котором Канте в одиночку уничтожил соперника, забив невероятные 6 голов в одном матче.

Кто такой Мохамаду Канте

До переезда в Украину Канте выступал за "Вагаду" во втором дивизионе чемпионата Гамбии. В сезоне-2023/24 он стал лучшим бомбардиром клуба с девятью голами и четырьмя ассистами. Его результативность позволила команде сохранить прописку в лиге и привлекла внимание скаутов.

Мохаммада имеет рост 183 см и вес 84 кг, что делает его мощным нападающим. Канте отличается умением играть головой. Также юноша обладает скоростью, хорошо выбирает позицию и чувствует момент в штрафной площадке.