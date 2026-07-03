"Шахтар" підписав супербомбардира з Гамбії: дивіться, як він забив 6 голів у матчі (відео)

Як гамбієць став рекордсменом України

Клуб і гамбійський форвард пролонгували співпрацю на 5 років. Таким чином, термін чинного контракту розрахований до 30 червня 2031 року.

Канте приєднався до академії "Шахтаря" у 2024 році. У сезоні-2025/26 він виступав за "Шахтар" U-19, у складі якого не лише виграв золоті медалі, а й встановив абсолютний рекорд юнацького чемпіонату України.

Гамбійський легіонер став найкращим бомбардиром Національної ліги U-19, забивши 28 голів у 28 матчах. Одним із найяскравіших моментів сезону став поєдинок проти львівських "Карпат", у якому Канте самотужки знищив суперника, забивши неймовірні 6 голів в одному матчі.

Хто такий Мохамаду Канте

До переїзду в Україну Канте виступав за "Вагаду" у другому дивізіоні чемпіонату Гамбії. У сезоні-2023/24 він став найкращим бомбардиром клубу з дев'ятьма голами і чотирма асистами. Його результативність дозволила команді зберегти прописку у лізі та привернула увагу скаутів.

Мохамаду має зріст 183 см і вагу 84 кг, що робить його потужним нападником. Канте відзначається вмінням грати головою. Також юнак має швидкість, добре обирає позицію та відчуває момент у штрафному майданчику.