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Разгром в Великобритании: Снигур вышла в основную сетку турнира WTA и ждет встречи с украинками

19:45 21.06.2026 Вс
2 мин
Украинская теннисистка за час расправилась с хорваткой в финале квалификации
aimg Екатерина Урсатий
Разгром в Великобритании: Снигур вышла в основную сетку турнира WTA и ждет встречи с украинками Дарья Снигур (фото: BTU.ORG.UA)
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Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в основную сетку травяного турнира серии WTA 250 в британском Истборне. В финале квалификации наша спортсменка уверенно и в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Петру Марчинко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

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Уверенный реванш и ход матча

Для победы Снигур (№75 WTA) понадобилось всего 1 час и 15 минут. В первом сете украинке оказалось достаточно сделать один брейк в седьмом гейме, чтобы закрыть сет в свою пользу - 6:4.

Во втором сете Дарья сразу захватила инициативу, удвоила преимущество на старте и разгромила соперницу со счетом 6:2.

Это была вторая личная встреча теннисисток на профессиональном уровне, и теперь счет в противостоянии сравнялся - 1:1.

За матч украинка выполнила 1 эйс, отыграла без единой двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта. Хорватка же допустила 6 ошибок на подаче и не смогла реализовать ни одного из двух своих брейков.

Что дальше

Первая соперница Дарьи Снигур в основной сетке определится чуть позже. Более того, жеребьевка может свести ее с другими представительницами Украины.

В Истборне также выступят Юлия Стародубцева (№59 WTA) и Ангелина Калинина (№71 WTA), которые по регламенту должны начать турнир с матчей именно против победительниц квалификации.

Напомним, что на пути к финалу отборочного турнира Снигур создала громкую сенсацию, обыграв бывшую чемпионку Australian Open американку Софию Кенин.

Сейчас для Дарьи это второй подряд турнир на траве - ранее, в июне, она дошла до четвертьфинала соревнований в нидерландском Хертогенбосе.

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