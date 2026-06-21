Розгром у Британії: Снігур вийшла в основу турніру WTA й чекає на українок

Українська тенісистка Дар'я Снігур пробилася до основної сітки трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Істборні. У фіналі кваліфікації наша спортсменка впевнено та в двох сетах переграла представницю Хорватії Петру Марчінко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.

Впевнений реванш та хід поєдинку

Для перемоги Снігур (№75 WTA) знадобилася всього 1 година та 15 хвилин. У першій партії українці виявилося достатньо зробити один брейк у сьомому геймі, щоб закрити сет на свою користь - 6:4.

У другій партії Дар'я одразу захопила ініціативу, подвоїла перевагу на старті та розгромила опонентку з рахунком 6:2.

Це була друга очна зустріч тенісисток на професійному рівні, і тепер рахунок у протистоянні зрівнявся - 1:1.

За матч українка виконала 1 ейс, відіграла без жодної подвійної помилки та реалізувала 3 брейк-пойнти. Хорватка натомість припустилася 6 помилок на подачі та не змогла реалізувати жодного з двох своїх брейків.

Що далі

Перша суперниця Дар'ї Снігур в основній сітці визначиться трохи пізніше. Ба більше, жеребкування може звести її з іншими представницями України.

В Істборні також виступлять Юлія Стародубцева (№59 WTA) та Ангеліна Калініна (№71 WTA), які за регламентом мають стартувати матчами саме проти переможниць кваліфікації.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу відбору Снігур створила гучну сенсацію, обігравши колишню чемпіонку Australian Open американку Софію Кенін.

Наразі для Дар'ї це другий поспіль трав'яний турнір - раніше в червні вона дійшла до чвертьфіналу змагань у нідерландському Гертогенбосі.