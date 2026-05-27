Решение принимал не один: Шевченко рассекретил обстоятельства назначения Мальдеры в сборную Украины

Главные преимущества Мальдеры

Андрей Шевченко подчеркнул, что для тренера-иностранца критически важно понимать менталитет и внутреннюю структуру страны, в которой он работает. Мальдера соответствует этим критериям на сто процентов, ведь ранее уже провел пять лет в Киеве, помогая самому Шевченко в штабе сборной.

"Когда тренер-иностранец приходит работать в какую-то страну, очень важно, чтобы он понимал специфику местного футбола. Андреа имеет большой опыт: он 5 лет работал со мной и прекрасно знает, как функционирует футбол в Украине. Он знает всю вертикаль - от юношеских и молодежных команд до первой сборной, и как работает этот переход", - пояснил Шевченко.

Кроме того, руководитель ассоциации напомнил, что итальянец обладает уникальной базой знаний о возможностях украинских исполнителей, которую они собирали годами.

"В свое время мы вместе детально анализировали игры внутреннего чемпионата и просмотрели абсолютно всех наших легионеров", - подчеркнул президент УАФ.

В то же время Шевченко обратил внимание на то, что после этапа карьеры в Украине Мальдера серьезно вырос как самостоятельная фигура, поработав бок о бок с топ-тренерами Европы.

"После работы со мной его карьера развивалась дальше. Он стал ассистентом Роберто Де Дзерби, поработал в трех топ-чемпионатах и получил колоссальный опыт. Когда мы говорим о главных тренерах, это всегда об амбициях. Андреа имеет свое четкое видение футбола. Сейчас он полностью подготовленный 55-летний специалист. У него есть хороший шанс, и я искренне желаю ему завоевать любовь наших болельщиков". - подытожил легендарный нападающий.

Влияли ли футболисты на выбор

Также Шевченко отдельно отметил, что хотя у футболистов сборной остались прекрасные воспоминания о Мальдере как о выдающемся тактике и коммуникаторе, команда никоим образом не влияла на его назначение.

"Когда я принимал решение, я советовался только с Исполкомом УАФ. Футболисты на этот процесс не влияли", - категорически заверил глава ассоциации.

Увидеть обновленную сборную Мальдеры в деле болельщики смогут уже через несколько дней.

31 мая "сине-желтые" проведут первый контрольный поединок - во Вроцлаве против сборной Польши.

А 7 июня украинцы посетят Оденсе, где сыграют товарищеский матч против Дании.