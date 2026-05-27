Рішення приймав не один: Шевченко розсекретив обставини призначення Мальдери в збірну України

Головні переваги Мальдери

Андрій Шевченко підкреслив, що для тренера-іноземця критично важливо розуміти менталітет та внутрішню структуру країни, в якій він працює. Мальдера відповідає цим критеріям на сто відсотків, адже раніше вже провів п'ять років у Києві, допомагаючи самому Шевченку в штабі збірної.

"Коли тренер-іноземець приходить працювати до якоїсь країни, дуже важливо, щоб він розумів специфіку місцевого футболу. Андреа має великий досвід: він 5 років працював зі мною і чудово знає, як функціонує футбол в Україні. Він знає всю вертикаль – від юнацьких та молодіжних команд до першої збірної, і як працює цей перехід", - пояснив Шевченко.

Крім того, керівник асоціації нагадав, що італієць володіє унікальною базою знань про можливості українських виконавців, яку вони збирали роками.

"Свого часу ми разом детально аналізували ігри внутрішнього чемпіонату та переглянули абсолютно всіх наших легіонерів", - підкреслив президент УАФ.

Водночас Шевченко звернув увагу на те, що після етапу кар'єри в Україні Мальдера серйозно зріс як самостійна фігура, попрацювавши пліч-о-пліч із топ-тренерами Європи.

"Після роботи зі мною його кар'єра розвивалася далі. Він став асистентом Роберто Де Дзербі, попрацював у трьох топ-чемпіонатах і здобув колосальний досвід. Коли ми говоримо про головних тренерів, це завжди про амбіції. Андреа має своє чітке бачення футболу. Зараз він повністю підготовлений 55-річний фахівець. У нього є хороший шанс, і я щиро бажаю йому завоювати любов наших уболівальників". - підсумував легендарний нападник.

Чи впливали футболісти на вибір

Також Шевченко окремо зауважив, що хоча у футболістів збірної залишилися чудові спогади про Мальдеру як про видатного тактика та комунікатора, команда жодним чином не впливала на його призначення.

"Коли я ухвалював рішення, я радився тільки з Виконкомом УАФ. Футболісти на цей процес не впливали", - категорично запевнив очільник асоціації.

Побачити оновлену збірну Мальдери у справі вболівальники зможуть уже за кілька днів.

31 травня "синьо-жовті" проведуть перший контрольний поєдинок – у Вроцлаві проти збірної Польщі.

А 7 червня українці завітають в Оденсе, де зіграють товариський матч проти Данії.