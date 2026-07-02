Реванш за вылет: Стародубцева вырвала тяжелую победу в паре на Уимблдоне

Юлия Стародубцева успешно стартовала в парном разряде Уимблдона-2026. В напряженном трехсетовом матче украинка в тандеме с американкой Пейтон Стернс обыграла дуэт Изабель Гаверлаг (Нидерланды) / Дева Удварди (Венгрия) - 6:4, 4:6, 6:4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

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Для Стародубцевой этот поединок имел особое значение, ведь накануне она завершила выступления в одиночной сетке, обидно уступив три сета "нейтральной" Анне Блинковой. Реабилитация в парном разряде вместе со Стернсом вылилась в настоящий теннисный триллер, который длился почти два часа — 1 час и 58 минут.

Стародубцева и Стернс идеально начали игру в первом сете, сразу поведя со счетом 3:0. Несмотря на попытки соперниц догнать фавориток, украино-американская пара удержала преимущество и закрыла партию со счетом 6:4.

Однако уже во второй части игры Гаверлаг и Удварди смогли перехватить инициативу в конце сета, воспользовались ошибками оппонентов и перевели встречу в решающую стадию – 4:6.

В решающей партии продолжался ожесточенный обмен геймами до счета 3:3, после чего Стародубцева и Стернс смогли совершить важный рывок и выиграли два гейма подряд.

Забрать матч на своей первой подаче на поединок не удалось, но уже в следующем гейме на подаче украинки тандем поставил победную точку. Весомым фактором успеха стали также восемь двойных ошибок, которых за игру допустили соперницы.

Благодаря этому триумфу Юлия Стародубцева установила новый личный рекорд на травяном Грендслеме, впервые выйдя во второй круг соревнований.

В прошлом году она вылетела на старте в паре с Надеждой Киченок, а теперь повторила свой лучший результат на мейджорах в целом, где раньше доходила до второго раунда Ролан Гаррос в 2025 и 2026 годах.

В следующем круге Стародубцева и Стернс могут сыграть против другой украинки - они ждут победительниц матча Надежда Киченок / Макото Ниномия (Украина/Япония) - Эйжа Мухаммад / Фанни Штоллар (США/Венгрия).