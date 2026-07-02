Реванш за виліт: Стародубцева вирвала важку перемогу в парі на Вімблдоні

Юлія Стародубцева успішно стартувала в парному розряді Вімблдона-2026. У напруженому трисетовому матчі українка в тандемі з американкою Пейтон Стернс переграла дует Ізабель Гаверлаг (Нідерланди) / Панна Удварді (Угорщина) - 6:4, 4:6, 6:4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Нервові гойдалки в Лондоні: як Стародубцева виривала перемогу

Для Стародубцевої цей поєдинок мав особливе значення, адже напередодні вона завершила виступи в одиночній сітці, образливо поступившись у трьох сетах "нейтральній" Анні Блінковій. Реабілітація у парному розряді разом із Стернс вилилася у справжній тенісний трилер, який тривав майже дві години — 1 годину та 58 хвилин.

Стародубцева та Стернс ідеально розпочали гру в першому сеті, відразу повівши з рахунком 3:0. Попри спроби суперниць наздогнати фавориток, україно-американська пара втримала перевагу та закрила партію з рахунком 6:4.

Проте вже у другій частині гри Гаверлаг та Удварді змогли перехопити ініціативу наприкінці сету, скористалися помилками опонентів і перевели зустріч у вирішальну стадію - 4:6.

У вирішальній партії тривав запеклий обмін геймами до рахунку 3:3, після чого Стародубцева та Стернс змогли зробити важливий ривок і виграли два гейми поспіль.

Забрати матч на своїй першій подачі на поєдинок не вдалося, але вже у наступному геймі на подачі українки тандем поставив переможну крапку. Вагомим фактором успіху стали також вісім подвійних помилок, яких за гру припустилися суперниці.

Завдяки цьому тріумфу Юлія Стародубцева встановила новий особистий рекорд на трав’яному Грендслемі, вперше вийшовши до другого кола змагань.

Торік вона вилетіла на старті в парі з Надією Кіченок, а тепер повторила свій найкращий результат на мейджорах загалом, де раніше доходила до другого раунду на Ролан Гаррос у 2025 та 2026 роках.

У наступному колі Стародубцева та Стернс можуть зіграти проти іншої українки - вони чекають на переможниць матчу Надія Кіченок / Макото Ніномія (Україна/Японія) - Ейжа Мухаммад / Фанні Штоллар (США/Угорщина).