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Рекорд на пороховой бочке: Месси переписал историю ЧМ, но рискует лишиться короны

23:24 22.06.2026 Пн
3 мин
Есть соперник, способный перевершить достижения аргентинца
aimg Андрей Костенко
Рекорд на пороховой бочке: Месси переписал историю ЧМ, но рискует лишиться короны Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом ЧМ (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Забив два гола в ворота сборной Австрии, лидер действующих чемпионов мира установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству забитых голов. Теперь на его счету 18 точных ударов.

О пути легенды к рекорду и о том, кто может его догнать, - рассказывает РБК-Украина.

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Историческое достижение Месси

Аргентинец смог потеснить немца Мирослава Клозе (16 мячей), который удерживал лидерство 12 лет.

Перед началом чемпионата мира 2026 года в активе Месси было 13 забитых мячей, и он делил пятое место с французским нападающим Жюстом Фонтеном.

Однако хет-трик уже в первом матче ЧМ с Алжиром (3:0) позволил аргентинцу догнать исторического лидера. А дубль в ворота Австрии - стать абсолютным рекордсменом.

На данный момент список лучших бомбардиров в истории ЧМ выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси (Аргентина) - 18 голов (28 матчей)
  2. Мирослав Клозе (Германия) - 16 (24)
  3. Роналдо (Бразилия) - 15 (19)
  4. Герд Мюллер (ФРГ) - 14 (13)
  5. Килиан Мбаппе (Франция) - 14 (15)

Хронология пути бомбардира

Путь аргентинского капитана к нынешнему зениту славы длился два десятилетия и включал в себя как триумфальные, так и откровенно неудачные турниры:

Яркий старт (ЧМ-2006): Свой первый гол на мировых первенствах Месси забил уже в дебютном матче. Юный нападающий вышел на замену в матче против Сербии и Черногории, отличился голом и голевой передачей, а Аргентина разгромила соперника со счетом 6:0.

Безголевая серия в ЮАР (ЧМ-2010): Единственный чемпионат мира в карьере Лео, где он вообще не забивал. Под руководством Диего Марадоны "альбиселесте" вылетели на стадии четвертьфинала, а сам лидер атаки завершил выступления с единственным полезным действием - одной результативной передачей.

Осечка на Мундиале-2018: Крайне непростой турнир для "альбиселесте", который завершился для них уже на стадии 1/8 финала поражением от будущих триумфаторов - французской сборной (3:4). Капитан отыграл все 4 матча, записав в свой актив 1 забитый гол и 2 голевые передачи.

Катарский пик (ЧМ-2022): Наиболее продуктивным для нападающего оказался победный для Аргентины чемпионат мира. На пути к долгожданному кубку планеты Месси забил 7 голов.

Лидерство на ЧМ-2026: На текущем североамериканском турнире 38-летний нападающий демонстрирует потрясающую эффективность. Забив 5 мячей в двух матчах, Месси лидирует в гонке бомбардиров, зафиксировав свой исторический показатель на отметке "18".

Рекорд на пороховой бочке: Месси переписал историю ЧМ, но рискует лишиться короны

Кто способен побить рекорд Лео?

Главная интрига рекорда заключается в том, что Месси может не удержать статус короля даже до конца текущего ЧМ-2026. А в исторической перспективе - шансы у основного и пока единственного конкурента даже выше. Речь, конечно же, идет о Килиане Мбаппе.

Ситуация выглядит для аргентинца угрожающе, если взглянуть на цифры:

Возрастной фактор: Месси установил рекорд в 38 лет на своем шестом чемпионате мира (28 матчей). Мбаппе имеет в своем активе уже 14 голов в возрасте 27 лет и проводит лишь третий чемпионат мира (15 матчей).

Текущая форма: Француз уже ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории благодаря дублю в первом туре против Сенегала (3:1).

Разница: Мбаппе отстает от Месси на 4 гола. Учитывая атакующий потенциал сборной Франции, Килиан способен догнать или даже обогнать Лео еще до завершения текущего турнира.

Ранее стало известно, что сборная Германии лишилась основного защитника до конца ЧМ-2026.

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