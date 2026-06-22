Рекорд на пороховой бочке: Месси переписал историю ЧМ, но рискует лишиться короны
Забив два гола в ворота сборной Австрии, лидер действующих чемпионов мира установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству забитых голов. Теперь на его счету 18 точных ударов.
О пути легенды к рекорду и о том, кто может его догнать, - рассказывает РБК-Украина.
Историческое достижение Месси
Аргентинец смог потеснить немца Мирослава Клозе (16 мячей), который удерживал лидерство 12 лет.
Перед началом чемпионата мира 2026 года в активе Месси было 13 забитых мячей, и он делил пятое место с французским нападающим Жюстом Фонтеном.
Однако хет-трик уже в первом матче ЧМ с Алжиром (3:0) позволил аргентинцу догнать исторического лидера. А дубль в ворота Австрии - стать абсолютным рекордсменом.
На данный момент список лучших бомбардиров в истории ЧМ выглядит следующим образом:
- Лионель Месси (Аргентина) - 18 голов (28 матчей)
- Мирослав Клозе (Германия) - 16 (24)
- Роналдо (Бразилия) - 15 (19)
- Герд Мюллер (ФРГ) - 14 (13)
- Килиан Мбаппе (Франция) - 14 (15)
Хронология пути бомбардира
Путь аргентинского капитана к нынешнему зениту славы длился два десятилетия и включал в себя как триумфальные, так и откровенно неудачные турниры:
Яркий старт (ЧМ-2006): Свой первый гол на мировых первенствах Месси забил уже в дебютном матче. Юный нападающий вышел на замену в матче против Сербии и Черногории, отличился голом и голевой передачей, а Аргентина разгромила соперника со счетом 6:0.
Безголевая серия в ЮАР (ЧМ-2010): Единственный чемпионат мира в карьере Лео, где он вообще не забивал. Под руководством Диего Марадоны "альбиселесте" вылетели на стадии четвертьфинала, а сам лидер атаки завершил выступления с единственным полезным действием - одной результативной передачей.
Осечка на Мундиале-2018: Крайне непростой турнир для "альбиселесте", который завершился для них уже на стадии 1/8 финала поражением от будущих триумфаторов - французской сборной (3:4). Капитан отыграл все 4 матча, записав в свой актив 1 забитый гол и 2 голевые передачи.
Катарский пик (ЧМ-2022): Наиболее продуктивным для нападающего оказался победный для Аргентины чемпионат мира. На пути к долгожданному кубку планеты Месси забил 7 голов.
Лидерство на ЧМ-2026: На текущем североамериканском турнире 38-летний нападающий демонстрирует потрясающую эффективность. Забив 5 мячей в двух матчах, Месси лидирует в гонке бомбардиров, зафиксировав свой исторический показатель на отметке "18".
Кто способен побить рекорд Лео?
Главная интрига рекорда заключается в том, что Месси может не удержать статус короля даже до конца текущего ЧМ-2026. А в исторической перспективе - шансы у основного и пока единственного конкурента даже выше. Речь, конечно же, идет о Килиане Мбаппе.
Ситуация выглядит для аргентинца угрожающе, если взглянуть на цифры:
Возрастной фактор: Месси установил рекорд в 38 лет на своем шестом чемпионате мира (28 матчей). Мбаппе имеет в своем активе уже 14 голов в возрасте 27 лет и проводит лишь третий чемпионат мира (15 матчей).
Текущая форма: Француз уже ворвался в топ-5 лучших бомбардиров в истории благодаря дублю в первом туре против Сенегала (3:1).
Разница: Мбаппе отстает от Месси на 4 гола. Учитывая атакующий потенциал сборной Франции, Килиан способен догнать или даже обогнать Лео еще до завершения текущего турнира.
Ранее стало известно, что сборная Германии лишилась основного защитника до конца ЧМ-2026.