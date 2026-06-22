Рекорд на пороховій бочці: Мессі переписав історію ЧС, але ризикує втратити корону

Оформивши дубль у ворота збірної Австрії лідер чинних чемпіонів світу встановив історичний рекорд Мундіалів за кількістю голів. Тепер на його рахунку 18 точних пострілів.

Про шлях легенди до рекорду та про те, хто може його наздогнати – розповідає РБК-Україна .

Історичне досягнення Мессі

Аргентинець зміг посунути німця Мірослава Клозе (16 м'ячів), який утримував лідерство 12 років.

Перед початком світової першості-2026 року в активі Мессі було 13 забитих м'ячів, і він посідав розділене п'яте місце разом із французьким форвардом Жюстом Фонтеном.

Проте хет-трик уже в першому матчі ЧС із Алжиром (3:0) дозволив аргентинцю наздогнати історичного лідера. А дубль у ворота Австрії – стати абсолютним рекордсменом.

Станом на зараз список найкращих бомбардирів у історії ЧС має такий вигляд:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 18 голів (28 матчів) Мірослав Клозе (Німеччина) – 16 (24) Роналдо (Бразилія) – 15 (19) Герд Мюллер (ФРН) – 14 (13) Кіліан Мбаппе (Франція) – 14 (15)

Хронологія бомбардирського шляху

Шлях аргентинського капітана до нинішнього зеніту слави тривав два десятиліття та увібрав у себе як тріумфальні, так і відверто посушливі турніри:

Яскравий старт (ЧС-2006): Свій перший м'яч на світових першостях Мессі забив у дебютній же грі. Юний форвард вийшов на заміну в поєдинку проти Сербії та Чорногорії, відзначився голом та асистом, а Аргентина розгромила суперника з рахунком 6:0.

Посуха в ПАР (ЧС-2010): Єдиний Мундіаль у кар'єрі Лео, де він взагалі не забивав. Під керівництвом Дієго Марадони "альбіселесте" вилетіли на стадії чвертьфіналу, а сам лідер атак завершив виступи з єдиною корисною дією – однією результативною передачею.

Осічка на Мундіалі-2018: Вкрай непростий турнір для "альбіселесте", який завершився для них уже на стадії 1/8 фіналу поразкою від майбутніх тріумфаторів – французької збірної (3:4). Капітан відіграв усі 4 поєдинки, записавши до свого активу 1 забитий м'яч та 2 асисти.

Катарський пік (ЧС-2022): Найбільш продуктивним для нападника виявився переможний для Аргентини чемпіонат світу. На шляху до довгоочікуваного кубка планети Мессі забив 7 голів.

Лідерство на ЧС-2026: На поточному північноамериканському турнірі 38-річний форвард демонструє шалену ефективність. Забивши 5 м'ячів у двох матчах, Мессі лідирує у бомбардирських перегонах, зафіксувавши свій історичний показник на позначці "18".

Хто здатний розбити досягнення Лео?

Головна інтрига рекорду полягає в тому, що Мессі може не втримати статус короля навіть до кінця поточного ЧС-2026. А в історичній перспективі – шанси у основного та наразі єдиного конкурента навіть кращі. Мова звичайно ж йде про Кіліана Мбаппе.

Ситуація виглядає для аргентинця загрозливо, якщо поглянути на мову цифр:

Віковий фактор: Мессі встановив рекорд у 38 років на своєму шостому Мундіалі (28 матчів). Мбаппе має у своєму акиві вже 14 голів у віці 27 років і проводить лише третій чемпіонат світу (15 матчів).

Поточна форма: Француз уже увірвався до топ-5 найкращих бомбардирів в історії завдяки дублю у першому турі проти Сенегалу (3:1).

Дистанція: Мбаппе відстає від Мессі на 4 м'ячі. Враховуючи атакувальний потенціал збірної Франції, Кіліан здатний наздогнати або навіть перегнати Лео ще до завершення поточного турніру.