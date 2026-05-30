ПСЖ в бешеной серии пенальти дожал "Арсенал" и защитил титул Лиги чемпионов

Шок от Гаверца и спасительный пенальти Дембеле

Перед началом встречи градус напряжения вокруг матча зашкаливал, ведь оба клуба подошли к финалу на вершине европейского футбола, выиграв золотые медали своих национальных первенств - ПСЖ досрочно завоевал титул во французской Лиге 1, а "Арсенал" в ожесточенной борьбе стал чемпионом английской АПЛ.

Эксперты и болельщики ожидали противостояния двух совершенно разных игровых философий, и суперкомпьютер компании Opta перед игрой отдавал преимущество парижанам (43.5% на победу в основное время).

Однако лондонцы разбили все прогнозы уже на 6-й минуте матча.

Капитан парижан Маркиньос грубо ошибся под прессингом, вколотив мячом в Леандро Троссара на фланге обороны.

Отскок мгновенно подхватил Кай Гаверц, который выскочил на свидание с голкипером Сафоновым под острым углом и мощным ударом вогнал мяч под перекладину - 0:1.

Парижане сразу перешли на чужую половину поля, включив высокий прессинг.

Ближе к концу первого тайма ПСЖ имел роскошный шанс отыграться, ведь Фабиан Руис головой замыкал отскок после прострела Нуну Мендеша, но пробил выше ворот.

"Канониры" отвечали железной дисциплиной в обороне, где Давид Рая надежно контролировал ситуацию.

Спасительный момент для французов наступил на 62-й минуте. Главная звезда парижских атак Хвича Кварацхелия накрутил защитников на фланге штрафной площади, где Кристиан Москера просто завалил грузинского вингера на газон.

Немецкий арбитр Даниэль Зиберт без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку.

К мячу подошел Усман Дембеле и хладнокровно развел вратаря и мяч по разным углам - 1:1.

Выход Забарного и стальные нервы в серии пенальти

В конце основного времени ПСЖ мог вырвать победу, но удар Витиньи прошел над девяткой, а выстрел Брэдли Баркола на 90+7-й минуте разминулся с ближней штангой. Игра плавно перешла в овертаймы.

На 106-й минуте матча произошло знаковое событие для украинских болельщиков. Луис Энрике провел двойную ротацию, сняв с игры уставшего капитана Маркиньоса, вместо которого на поле появился лидер обороны сборной Украины Илья Забарный.

Украинец надежно отработал свое игровое время, помог команде сдержать финальный штурм англичан, в частности заблокировав опасный выстрел Виктора Дьокереса на 120-й минуте.

Поскольку 120 минут игры так и не выявили сильнейшего, судьба трофея решалась в серии пенальти, где психологическое преимущество и поддержка собственных трибун были на стороне ПСЖ:

1:0 - Гонсалу Рамуш уверенно забивает в правый верхний угол.

- Гонсалу Рамуш уверенно забивает в правый верхний угол. 1:1 - Виктор Дьокерес точно бьет в правый нижний.

- Виктор Дьокерес точно бьет в правый нижний. 2:1 - Дезире Дуэ разводит Раю и мяч.

- Дезире Дуэ разводит Раю и мяч. 2:1 - Промах! Эберечи Эзе не попадает в левый угол ворот!

- Эберечи Эзе не попадает в левый угол ворот! 2:1 - Сейв! Давид Рая вытаскивает тяжелый удар Нуну Мендеша из правого угла!

- Давид Рая вытаскивает тяжелый удар Нуну Мендеша из правого угла! 2:2 - Деклан Райс сравнивает счет точным ударом в угол.

- Деклан Райс сравнивает счет точным ударом в угол. 3:2 - Ашраф Хакими хладнокровно переигрывает испанского кипера.

- Ашраф Хакими хладнокровно переигрывает испанского кипера. 3:3 - Габриэл Мартинелли забивает в левую девятку.

- Габриэл Мартинелли забивает в левую девятку. 4:3 - Победа! Лукас Бералдо точным ударом в правый нижний угол приносит ПСЖ золотые медали!

Битва за историю: защита титула против лондонского проклятия

Этот финал имел колоссальное значение для летописи обоих европейских грандов, ведь на кону стоял не просто престижный трофей, а возможность переписать футбольную историю.

Французский клуб в этом противостоянии руководствовался максимальными амбициями, стремясь повторить легендарное достижение мадридского "Реала" - защитить титул лучшей команды Европы в современном формате турнира.

Главным оружием парижан в достижении этой цели остается грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который прибыл в Венгрию в статусе лидера бомбардирской гонки плей-офф с 10 голами, имея за плечами впечатляющую серию из 7 результативных матчей подряд.

В то же время для лондонского "Арсенала" этот поединок стал желанным историческим шансом наконец снять проклятие главного еврокубка и впервые завоевать этот трофей.

За всю свою богатую историю "канониры" лишь однажды доходили до финала Лиги чемпионов - в далеком 2006 году они драматично уступили каталонской "Барселоне" со счетом 1:2.

Именно поэтому оформление уникального золотого дубля после триумфа в английской АПЛ оставалось главной целью в карьере Микеля Артеты, которую в этот вечер разрушили стальные нервы футболистов ПСЖ.