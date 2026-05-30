ПСЖ у шаленій серії пенальті дотиснув "Арсенал" і захистив титул Ліги чемпіонів

Шок від Гаверца та рятівний пенальті Дембеле

Перед початком зустрічі градус напруги навколо матчу зашкалював, адже обидва клуби підійшли до фіналу на вершині європейського футболу, вигравши золоті медалі своїх національних першостей - ПСЖ достроково завоював титул у французькій Лізі 1, а "Арсенал" у запеклій боротьбі став чемпіоном англійської АПЛ.

Експерти та вболівальники очікували протистояння двох абсолютно різних ігрових філософій, і суперкомп'ютер компанії Opta перед грою віддавав перевагу парижанам (43.5% на перемогу в основний час).

Проте лондонці розбили всі прогнози вже на 6-й хвилині матчу.

Капітан парижан Маркіньйос грубо помилився під пресингом, вгативши м'ячем у Леандро Троссара на фланзі оборони.

Відскок миттєво підхопив Кай Гаверц, який вискочив на побачення з голкіпером сафоновим під гострим кутом і потужним ударом увігнав м'яч під поперечину - 0:1.

Парижани одразу перейшли на чужу половину поля, увімкнувши високий пресинг.

Ближче до кінця першого тайму ПСЖ мав розкішний шанс відігратися, адже Фабіан Руїс головою замикав відскок після прострілу Нуну Мендеша, але пробив вище воріт.

"Каноніри" відповідали залізною дисципліною в обороні, де Давід Рая надійно контролював ситуацію.

Рятівний момент для французів настав на 62-й хвилині. Головна зірка паризьких атак Хвіча Кварацхелія накрутив захисників на фланзі штрафного майданчика, де Крістіан Москера просто завалив грузинського вінгера на газон.

Німецький арбітр Даніель Зіберт без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку.

До м'яча підійшов Усман Дембеле і холоднокровно розвів воротаря та м'яч по різних кутах - 1:1.

Вихід Забарного та сталеві нерви у серії пенальті

Наприкінці основного часу ПСЖ міг вирвати перемогу, але удар Вітіньї пройшов над дев'яткою, а постріл Бредлі Баркола на 90+7-й хвилині розминувся з ближньою стійкою. Гра плавно перейшла в овертайми.

На 106-й хвилині матчу відбулася знакова подія для українських уболівальників. Луїс Енріке провів подвійну ротацію, знявши з гри втомленого капітана Маркіньйоса, замість якого на полі з'явився лідер оборони збірної України Ілля Забарний.

Українець надійно відпрацював свій ігровий час, допомігши команді стримати фінальний штурм англійців, зокрема заблокувавши небезпечний постріл Віктора Дьокереса на 120-й хвилині.

Оскільки 120 хвилин гри так і не виявили сильнішого, доля трофею вирішувалася в серії пенальті, де психологічна перевага та підтримка власних трибун були на боці ПСЖ:

1:0 - Гонсалу Рамуш упевнено забиває у правий верхній кут.

1:1 - Віктор Дьокерес точно б'є в правий нижній.

2:1 - Дезіре Дуе розводить Раю і м'яч.

2:1 - Промах! Еберечі Езе не влучає у лівий кут воріт!

2:1 - Сейв! Давід Рая витягує важкий удар Нуну Мендеша з правого кута!

2:2 - Деклан Райс зрівнює рахунок точним ударом у кут.

3:2 - Ашраф Хакімі холоднокровно переграє іспанського кіпера.

3:3 - Габріел Мартінеллі забиває у ліву дев'ятку.

4:3 - Перемога! Лукас Бералдо точним ударом у правий нижній кут приносить ПСЖ золоті медалі!

Битва за історію: захист титулу проти лондонського прокляття

Цей фінал мав колосальне значення для літопису обох європейських грандів, адже на кону стояв не просто престижний трофей, а можливість переписати футбольну історію.

Французький клуб у цьому протистоянні керувався максимальними амбіціями, прагнучи повторити легендарне досягнення мадридського "Реала" - захистити титул найкрашої команди Європи у сучасному форматі турніру.

Головною зброєю парижан у досягненні цієї мети залишається грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія, який прибув до Угорщини в статусі лідера бомбардирських перегонів плей-офф із 10 голами, маючи за плечима вражаючу серію з 7 результативних матчів поспіль.

Водночас для лондонського "Арсенала" цей поєдинок став омріяним історичним шансом нарешті зняти прокляття головного єврокубка та вперше завоювати цей трофей.

За всю свою багату історію "каноніри" лише одного разу доходили до фіналу Ліги чемпіонів - у далекому 2006 році вони драматично поступилися каталонській "Барселоні" з рахунком 1:2.

Саме тому оформлення унікального золотого дубля після тріумфу в англійській АПЛ залишалося головною метою в кар'єрі Мікеля Артети, яку цього вечора зруйнували сталеві нерви футболістів ПСЖ.