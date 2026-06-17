Такого провала не ожидали: Ястремская потерпела сокрушительное поражение от аутсайдера

Разгром за 55 минут: Даяна без шансов сдалась

В матче 1/8 финала 50-я ракетка мира Даяна Ястремская встречалась с опытной 38-летней немкой Татьяной Марией, которая в настоящее время занимает лишь 117-е место в мировом рейтинге.

Однако никакой конкуренции на корте не получилось - матч стал настоящим кошмаром для украинки и длился всего 55 минут.

Ястремская полностью провалила игру на своей подаче: она не выполнила ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и позволила сопернице реализовать шесть брейк-пойнтов.

Мария, напротив, записала на свой счет 4 подачи на вылет и уверенно завоевала путевку в следующий раунд - 6:1, 2:6.

Это была вторая личная встреча теннисисток, и снова сильнее оказалась представительница Германии (первая игра в 2023 году в Хуахине также завершилась поражением Даяны).

Болезненное падение в рейтинге и конец украинского одиночного разряда

Это поражение имеет для Ястремской серьезные турнирные последствия. В прошлом сезоне Даяна продемонстрировала в Ноттингеме свой лучший результат на траве, дойдя до финала.

Поскольку защитить прошлогодние очки из-за раннего вылета не удалось, после ближайшего обновления мирового рейтинга украинка гарантированно покинет топ-60 лучших теннисисток планеты.

Напомним, в первом круге у Ястремской также были проблемы, когда она не без труда одолела британскую «лаки-лузерку» Алисию Дудени (6:4, 7:6).

Ранее в этот же день одиночный разряд турнира покинула и Юлия Стародубцева (WTA 59). Она устроила настоящий трехчасовой триллер против 25-й ракетки мира, третьей сеяной американки Эммы Наварро.

Стародубцева вела во втором сете 5:0 и имела два сет-пойнта, затем в третьем сете вела 3:1, но в итоге упустила победу - 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Несмотря на вылет, Юлия установила здесь личный рекорд в одиночном разряде, впервые дойдя до второго круга.

Утешение в парном разряде и подготовка к Уимблдону

Единственным позитивом дня для украинских болельщиков стало выступление Стародубцевой в парном разряде.

Юлия в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес триумфально стартовала на турнире, буквально сметая с корта за 56 минут японо-тайваньский тандем Эри Ходзуми / У Фансен - 6:0, 6:2. В четвертьфинале парной сетки их ждет испытание в виде вторых сеяных Сюко Аояма (Япония) и Чань Хао-Чин (Тайвань).

Для одиночного разряда украинских топ-теннисисток Nottingham Open официально завершился. С начала травяного сезона Ястремская успела провести 4 матча, выиграв ровно половину из них.

Теперь главная цель Даяны - основательная работа над ошибками и подготовка к главному травяному старту года - Уимблдону-2026, который начнётся в Лондоне уже 29 июня.