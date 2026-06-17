Такого провалу не чекали: Ястремська розгромно вилетіли від аутсайдерки

Перша ракетка України Даяна Ястремська слідом за Юлією Стародубцевою завершила виступи на трав'яному турнірі WTA 250 у британському Ноттінгемі, сенсаційно та розгромно поступившись у другому колі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати WTA.
У поєдинку 1/8 фіналу 50-та ракетка світу Даяна Ястремська зустрічалася з досвідченою 38-річною німкенею Татьяною Марією, яка наразі посідає лише 117-те місце у світовому рейтингу.
Проте жодної конкуренції на корті не вийшло - матч став суцільним жахом для українки й тривав усього 55 хвилин.
Ястремська повністю провалила гру на власній подачі: вона не виконала жодного ейсу, припустилася чотирьох подвійних помилок і дозволила суперниці реалізувати шість брейкпойнтів.
Марія, натомість, записала до свого активу 4 подачі навиліт і впевнено забрала квиток до наступного раунду - 6:1, 2:6.
Це була друга очна зустріч тенісисток, і знову сильнішою виявилася представниця Німеччини (перша гра у 2023 році в Хуахіні також завершилася поразкою Даяни).
Ця поразка має для Ястремської серйозні турнірні наслідки. Минулого сезону Даяна продемонструвала в Ноттінгемі свій найкращий результат на траві, дійшовши до фіналу.
Оскільки захистити торішні очки через ранній виліт не вдалося, після найближчого оновлення світової класифікації українка гарантовано залишить топ-60 найкращих тенісисток планети.
Нагадаємо, у першому колі Ястремська також мала проблеми, коли не без зусиль здолала британську "лакі-лузерку" Алісію Дудені (6:4, 7:6).
Раніше цього ж дня одиночний розряд турніру покинула й Юлія Стародубцева (WTA 59). Вона влаштувала справжній тригодинний трилер проти 25-ї ракетки світу, третьої сіяної американки Емми Наварро.
Стародубцева вела в другому сеті 5:0 і мала два сет-пойнти, згодом у третій партії перемагала 3:1, але в підсумку випустила перемогу з рук — 4:6, 7:6 (7:3), 4:6. Попри виліт, Юлія встановила тут особистий рекорд в одиночці, вперше дійшовши до другого кола.
Єдиним позитивом дня для українських уболівальників став виступ Стародубцевої у парному розряді.
Юлія в дуеті з канадійкою Лейлою Фернандес тріумфально стартувала на турнірі, буквально зметши з корту за 56 хвилин японо-тайванський тандем Ері Ходзумі / У Фансень - 6:0, 6:2. У чвертьфіналі парної сітки на них чекає випробування другими сіяними Сюко Аояма (Японія) та Чань Хао-Чін (Тайвань).
Для одиночного розряду українських топ-тенісисток Nottingham Open офіційно закрито. Від початку трав'яного сезону Ястремська встигла провести 4 матчі, вигравши рівно половину з них.
Тепер головна мета Даяни - капітальна робота над помилками та підготовка до головного трав'яного старту року - Вімблдону-2026, який розпочнеться в Лондоні вже 29 червня.
Турнір WTA 250 в англійському Ноттінгемі має офіційну назву Lexus Nottingham Open і проходить на відкритих трав'яних кортах.
Турнір є традиційним розігрівом перед Вімблдоном, де тенісистки адаптують свій стиль гри до специфічного і швидкого трав'яного покриття після затяжної ґрунтової серії.
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