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С прицелом на Олимпиаду: звездная легкоатлетка вернулась после тяжелой травмы

16:34 15.07.2026 Ср
2 мин
Украинка уже начала путь к историческому достижению
aimg Малюгин Никита
Виктория Ткачук, наконец, восстановилась после сложной травмы (Фото: Chiara Montesano)

Известная украинская легкоатлетка Виктория Ткачук официально объявила о старте подготовки к Олимпийским играм-2028, которые будет принимать Лос-Анджелес. Для бегунья эти игры могут стать уже четвертыми в карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу спортсменки в Threads.

Атлетка выбрала для этого заявления символическую дату – ровно за два года до старта предстоящей Олимпиады в США. Ткачук заверила, что, несмотря на все вызовы, она уже начала утомительный процесс подготовки, чтобы снова выйти на старт под сине-желтым флагом.

"Я готовлюсь, чтобы иметь шанс снова представлять Украину на самых масштабных соревнованиях мира! Это будет четвертая Олимпиада для меня, и я упорно работаю, чтобы эта мечта сбылась снова", - написала Виктория Ткачук.

Раритет из школьного дневника

Вместе с мотивирующим сообщением легкоатлетка опубликовала архивную фотографию своего спортивного дневника, который она вела еще в 8-м классе. В нем совсем юная Виктория амбициозно написала о "подготовке к Олимпийским играм".

Спортсменка поделилась своей фотографией с Олимпиады и страницей из детского дневника (Фото: viktoriiatkachuk_, Threads)

Опыт выступлений на Олимпийских играх

31-летняя спортсменка уже претворяла в жизнь детскую мечту. Ткачук является одной из самых опытных действующих легкоатлеток Украины в беге на 400 метров с барьерами. В ее послужном списке уже есть три Олимпиады:

  • Рио-де-Жанейро-2016 (дебют на главном старте четырехлетия);
  • Токио-2020 (лучший пока результат – 6-е место);
  • Париж-2024 (именно тогда впервые проявилась серьезная травма).

Кроме этого, Ткачук является серебряной призеркой чемпионата Европы и многократной чемпионкой Украины.

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих впервые за 5 лет приняла участие в летнем чемпионате Украины и торжествовала там. А украинка Людмила Уляновская установила новый мировой рекорд, который не могли побить 36 лет.

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