З прицілом на Олімпіаду: зіркова легкоатлетка повернулась після важкої травми

Відома українська легкоатлетка Вікторія Ткачук офіційно оголосила про старт підготовки до Олімпійських ігор-2028, які прийматиме Лос-Анджелес. Для бігунки ці ігри можуть стати вже четвертими у кар'єрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку спортсменки в Threads.
Атлетка обрала для цієї заяви символічну дату - рівно за два роки до старту майбутньої Олімпіади в США. Ткачук запевнила, що попри всі виклики, вона вже розпочала виснажливий процес підготовки, аби знову вийти на старт під синьо-жовтим прапором.
"Я готуюся, щоб мати шанс знову представляти Україну на наймасштабніших змаганнях світу! Це буде четверта Олімпіада для мене, і я наполегливо працюю, щоб ця мрія здійснилася знову", - написала Вікторія Ткачук.
Разом із мотивуючим дописом легкоатлетка опублікувала архівну фотографію свого спортивного щоденника, який вона вела ще у 8-му класі. У ньому зовсім юна Вікторія амбіційно написала про "підготовку до Олімпійських ігор".
31-річна спортсменка вже втілювала в життя дитячу мрію. Ткачук є однією з найдосвідченіших діючих легкоатлеток України у бігу на 400 метрів з бар'єрами. У її послужному списку вже є три Олімпіади:
Окрім цього, Ткачук є срібною призеркою чемпіонату Європи та багаторазовою чемпіонкою України.
Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх вперше за 5 років взяла участь в літньому чемпіонаті України та тріумфувала там. А українка Людмила Уляновська встановила новий світовий рекорд, який не могли побити 36 років.