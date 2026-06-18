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Первая путевка в плей-офф и женщина-рефери: где и когда смотреть старт второго тура ЧМ-2026

17:28 18.06.2026 Чт
3 мин
Одна из команд может гарантировать себе выход в 1/16 финала
aimg Андрей Костенко
Первая путевка в плей-офф и женщина-рефери: где и когда смотреть старт второго тура ЧМ-2026 Сборная Мексики в шаге от плей-офф на домашнем Мундиале (фото: x.com/miseleccionmxEN)
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Сегодня, 18 июня, и в ближайшую ночь на чемпионате мира-2026 начнутся матчи второго тура группового этапа. Команды групп A и B проведут решающие встречи, которые могут определить первых участников плей-офф и неудачников турнира.

Полное расписание игрового дня и где смотреть матчи, - подскажет РБК-Украина.

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Группа A: Битва лидеров за плей-офф

Мексика – Южная Корея. В ночь на пятницу на стадионе "Эстадио Акрон" в мексиканском городе Сапопан сойдутся лидеры группы, которые начали турнир с побед. Мексиканцы в первом туре уверенно обыграли ЮАР (2:0), а корейцы совершили волевой камбэк против Чехии (2:1).

Вторая подряд победа гарантирует победителю досрочный выход в 1/16 финала. Фаворитами являются мексиканцы, которые выступают дома. Однако хозяевам придется играть без дисквалифицированного центрального защитника Сесара Монтеса.

Чехия – ЮАР. Встреча аутсайдеров первого раунда в Атланте войдет в историю мужских чемпионатов мира – ее будет судить американка Тори Пенсо, которая станет лишь второй женщиной-арбитром на чемпионатах мира среди мужчин.

Обе команды стремятся реабилитироваться за стартовые поражения, но африканская сборная подходит к игре с серьёзными кадровыми потерями из-за дисквалификаций полузащитников Сфефело Ситоле и Темби Зване.

Группа B: Европейские разборки и давление на Канаду

Швейцария – Босния и Герцеговина. Поединок состоится на арене "Соу-Фай" в американском Инглвуде (Калифорния). Обе европейские команды в первом туре упустили победы на последних минутах: швейцарцы, несмотря на тотальное доминирование, пропустили от Катара на 90+4 минуте (1:1), а боснийцы позволили Канаде сравнять счёт в конце встречи (1:1).

Канада – Катар. Соорганизаторы турнира примут Катар в Ванкувере в условиях колоссального давления – права на ошибку у команды Джесси Марша нет.

"Кленовые листья" впервые в истории не проиграли стартовый матч на ЧМ, однако до сих пор не могут выиграть в финале Мундиалей. Задача осложняется тем, что участие их лидера Альфонсо Дэвиса из-за травмы по-прежнему под вопросом. Катарцы, которые вырвали ничью у Швейцарии благодаря автоголу соперника, постараются создать очередную сенсацию.

Расписание ближайших матчей

Из-за разницы во временных поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 19 июня.

18 июня

  • Группа А. 19:00. Чехия – ЮАР
  • Группа B. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19 июня

  • Группа B. 1:00. Канада – Катар
  • Группа А. 4:00. Мексика – Южная Корея

Где смотреть матчи

Прямая трансляция матчей в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

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