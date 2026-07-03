Первая лига Украины изменилась до неузнаваемости: участники нового сезона и дата старта

Состоялась официальная жеребьевка календаря Первой лиги на сезон-2026/27. 16 коллективов сразятся за две прямые путевки в элиту и возможность сыграть в переходных матчах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги .

Кто пополнил лигу: вылет из УПЛ и новички из низов

Из высшего дивизиона украинского футбола в Первую лигу опустились две команды: вице-чемпион сезона-2024/25 "Александрия" и "Полтава", которая не смогла удержаться в УПЛ и вернулась в Первую лигу через год.

Из Второй лиги в Первую пробились сразу четыре клуба, которые повысились в классе по итогам прошлого сезона. Это "Куликов-Белка", столичный "Локомотив", а также дублирующие составы представителей элиты - "Колос-2" (Ковалевка) и "Полесье-2" (Житомир).

Полный состав участников Первой лиги в сезоне-2026/27:

"Александрия"

СК "Полтава"

"Агробизнес" (Волочиск)

"Ингулец" (Петрово)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Металлист" (Харьков)

"Пробий" (Городенко)

"Феникс-Мариуполь"

"Виктория" (Сумы)

ЮКСА (Тарасовка)

"Нива" (Тернополь)

ФК "Чернигов"

"Куликов-Белка"

"Локомотив" (Киев)

"Колос-2" (Ковалевка)

"Полесье-2" (Житомир)

Формат турнира и когда старт

В этом сезоне Первая лига пройдет по классическому формату: 16 команд сыграют в два круга – по одному матчу на своем поле и поле соперника. Базовая дата начала турнира – 25 июля. Последний тур намечен на 4 июня 2027 года.

По итогам двух кругов две лучшие команды получат право подняться в УПЛ, еще две примут участие в переходных поединках.

В нижней части – команды, занявшие 15–16 места, автоматически вылетят во Вторую лигу. А клубы, которые финишируют на 13-14 позициях, будут бороться за сохранение прописки в переходных матчах.