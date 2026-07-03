Перша ліга України змінилася до невпізнаваності: учасники нового сезону та дата старту

Відбулося офіційне жеребкування календаря Першої ліги на сезон-2026/27. 16 колективів поборються за дві прямі путівки до еліти та можливість зіграти в перехідних матчах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги .

Хто поповнив лігу: виліт з УПЛ та новачки з низів

З вищого дивізіону українського футболу до Першої ліги опустилися дві команди: віце-чемпіон сезону-2024/25 "Олександрія" та "Полтава", що не змогла утриматися в УПЛ та повернулася у Першу лігі через рік.

Натомість із Другої ліги до Першої пробилися одразу чотири клуби, які підвищилися у класі за підсумками минулого сезону. Це "Куликів-Білка", столичний "Локомотив", а також дублюючі склади представників еліти – "Колос-2" (Ковалівка) та "Полісся-2" (Житомир).

Повний склад учасників Першої ліги у сезоні-2026/27:

"Олександрія"

СК "Полтава"

"Агробізнес" (Волочиськ)

"Інгулець" (Петрове)

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ)

"Металіст" (Харків)

"Пробій" (Городенка)

"Фенікс-Маріуполь"

"Вікторія" (Суми)

ЮКСА (Тарасівка)

"Нива" (Тернопіль)

ФК "Чернігів"

"Куликів-Білка"

"Локомотив" (Київ)

"Колос-2" (Ковалівка)

"Полісся-2" (Житомир)

Формат турніру та коли старт

Цього сезону Перша ліга пройде за класичного формату: 16 команд зіграють у два кола – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника. Базова дата початку турніру – 25 липня. Останній тур заплановано на 4 червня 2027 року.

За підсумками двох кіл дві найкращі команди отримають право піднятися в УПЛ, ще дві – візьмуть участь в перехідних поєдинках.

У нижній частині – команди, що посядуть 15–16 місця, автоматично вилетять до Другої ліги. А клуби, які фінішують на 13–14 позиціях, змагатимуться за збереження прописки у перехідних матчах.