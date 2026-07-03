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Перша ліга України змінилася до невпізнаваності: учасники нового сезону та дата старту

17:21 03.07.2026 Пт
2 хв
Відомий повний список учасників дивізіону та календар матчів
aimg Андрій Костенко
Перша ліга України змінилася до невпізнаваності: учасники нового сезону та дата старту Недавній віце-чемпіон "Олександрія" стартує в Першій лізі (фото: ФК "Олександрія")
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Відбулося офіційне жеребкування календаря Першої ліги на сезон-2026/27. 16 колективів поборються за дві прямі путівки до еліти та можливість зіграти в перехідних матчах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.

Хто поповнив лігу: виліт з УПЛ та новачки з низів

З вищого дивізіону українського футболу до Першої ліги опустилися дві команди: віце-чемпіон сезону-2024/25 "Олександрія" та "Полтава", що не змогла утриматися в УПЛ та повернулася у Першу лігі через рік.

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Натомість із Другої ліги до Першої пробилися одразу чотири клуби, які підвищилися у класі за підсумками минулого сезону. Це "Куликів-Білка", столичний "Локомотив", а також дублюючі склади представників еліти – "Колос-2" (Ковалівка) та "Полісся-2" (Житомир).

Повний склад учасників Першої ліги у сезоні-2026/27:

  • "Олександрія"
  • СК "Полтава"
  • "Агробізнес" (Волочиськ)
  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
  • "Металіст" (Харків)
  • "Пробій" (Городенка)
  • "Фенікс-Маріуполь"
  • "Вікторія" (Суми)
  • ЮКСА (Тарасівка)
  • "Нива" (Тернопіль)
  • ФК "Чернігів"
  • "Куликів-Білка"
  • "Локомотив" (Київ)
  • "Колос-2" (Ковалівка)
  • "Полісся-2" (Житомир)

Формат турніру та коли старт

Цього сезону Перша ліга пройде за класичного формату: 16 команд зіграють у два кола – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника. Базова дата початку турніру – 25 липня. Останній тур заплановано на 4 червня 2027 року.

За підсумками двох кіл дві найкращі команди отримають право піднятися в УПЛ, ще дві – візьмуть участь в перехідних поєдинках.

У нижній частині – команди, що посядуть 15–16 місця, автоматично вилетять до Другої ліги. А клуби, які фінішують на 13–14 позиціях, змагатимуться за збереження прописки у перехідних матчах.

Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.

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