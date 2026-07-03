Перша ліга України змінилася до невпізнаваності: учасники нового сезону та дата старту
Відбулося офіційне жеребкування календаря Першої ліги на сезон-2026/27. 16 колективів поборються за дві прямі путівки до еліти та можливість зіграти в перехідних матчах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Професіональної футбольної ліги.
Хто поповнив лігу: виліт з УПЛ та новачки з низів
З вищого дивізіону українського футболу до Першої ліги опустилися дві команди: віце-чемпіон сезону-2024/25 "Олександрія" та "Полтава", що не змогла утриматися в УПЛ та повернулася у Першу лігі через рік.
Натомість із Другої ліги до Першої пробилися одразу чотири клуби, які підвищилися у класі за підсумками минулого сезону. Це "Куликів-Білка", столичний "Локомотив", а також дублюючі склади представників еліти – "Колос-2" (Ковалівка) та "Полісся-2" (Житомир).
Повний склад учасників Першої ліги у сезоні-2026/27:
- "Олександрія"
- СК "Полтава"
- "Агробізнес" (Волочиськ)
- "Інгулець" (Петрове)
- "Прикарпаття" (Івано-Франківськ)
- "Металіст" (Харків)
- "Пробій" (Городенка)
- "Фенікс-Маріуполь"
- "Вікторія" (Суми)
- ЮКСА (Тарасівка)
- "Нива" (Тернопіль)
- ФК "Чернігів"
- "Куликів-Білка"
- "Локомотив" (Київ)
- "Колос-2" (Ковалівка)
- "Полісся-2" (Житомир)
Формат турніру та коли старт
Цього сезону Перша ліга пройде за класичного формату: 16 команд зіграють у два кола – по одному матчу на своєму полі та на полі суперника. Базова дата початку турніру – 25 липня. Останній тур заплановано на 4 червня 2027 року.
За підсумками двох кіл дві найкращі команди отримають право піднятися в УПЛ, ще дві – візьмуть участь в перехідних поєдинках.
У нижній частині – команди, що посядуть 15–16 місця, автоматично вилетять до Другої ліги. А клуби, які фінішують на 13–14 позиціях, змагатимуться за збереження прописки у перехідних матчах.
Раніше ми повідомили, як виглядає повний склад УПЛ на сезон-2026/27.