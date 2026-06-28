Перформанс Михайлюка и сенсация в Шяуляе: Украина обыграла Литву в баскетбол

Товарищеский матч

Литва – Украина – 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Рывок в третьей четверти

После досадного минимального поражения от Анголы в Риге (92:93) подопечные Айнарса Багатскиса получили серьезное испытание в литовском Шяуляе, где противостояли сильнейшей команде хозяев.

Стартовая четверть подтвердила статус литовцев как фаворитов: они начали агрессивно и обеспечили себе небольшой гандикап в 4 пункта.

Однако украинцы не собирались отступать. Мощный атакующий порыв во второй десятиминутке позволил сравнять цифры на табло, и на большой перерыв соперники ушли при абсолютном равновесии – 55:55.

Ключевой в матче стала третья четверть, в которой "сине-желтые" перехватили инициативу, вышли вперед и оформили стратегический отрыв. В конце поединка литовцы организовали финальный штурм силами своих звезд Азуласа Тубелиса (28 очков) и опытного центрового Йонаса Валанчюнаса (16 очков + 13 подборов), но украинская команда хладнокровно удержала преимущество к финальной сирене.

Бенефис лидера из НБА

Главным архитектором этого громкого успеха стал защитник "Юты Джаз" Святослав Михайлюк. Лидер сборной, недавно присоединившийся к лагерю национальной команды, продемонстрировал баскетбол экстра-класса. В его активе 26 очков и 4 перехвата.

При этом Михайлюк продемонстрировал феноменальную точность с дальней дистанции, реализовав 7 трехочковых бросков. Также качественный поединок провел защитник Александр Ковляр, записавший в свой актив 23 набранных балла.

Что дальше для Украины

Этот спарринг стал важнейшим этапом подготовки к официальным поединкам. Впереди сборную Украины ждут решающие противостояния в квалификации на чемпионат мира-2027:

2 июля: матч против национальной команды Грузии;

5 июля: поединок против сборной Дании.

Для гарантированного выхода в следующий раунд украинским баскетболистам достаточно одержать хотя бы одну победу в этих двух матчах.