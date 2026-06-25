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Михайлюк не помог: баскетбольная сборная Украины драматически уступила чемпионам континента

21:47 25.06.2026 Чт
2 мин
"Сине-желтые" потеряли преимущество в последние секунды матча
aimg Андрей Костенко
Михайлюк не помог: баскетбольная сборная Украины драматически уступила чемпионам континента Святослав Михайлюк в матче с Анголой (фото: ФБУ)
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Сборная Украины по баскетболу провела первый контрольный матч в рамках подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2027. В напряженном поединке "сине-желтые" проиграли самой титулованной команде Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.

Баскетбол. Товарищеский матч

Украина – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)

Что известно о сопернике

Сборная Анголы – самая успешная баскетбольная команда Африки, на счету которой 12 титулов чемпионов своего континента. С 2021 года коллектив возглавляет испанский специалист Жозеп Кларос, под руководством которого команда в 2025 году получила очередной континентальный титул.

Ранее на сборе в Латвии ангольцы уже успели продемонстрировать высокий уровень игры, одолев сборную Грузии (77:62).

Детали противостояния

Украинская команда подошла к игре в боевом составе, в который вошли игрок НБА Святослав Михайлюк, а также легионеры-бигмены Дмитрий Скапинцев и Максим Кличко. Первая четверть прошла в равной борьбе (22:22), однако на большой перерыв "сине-желтые" ушли с минимальным преимуществом (47:45).

В третьем отрезке матча украинцы сумели нарастить гандикап до 8 очков, однако удержать полученное преимущество не удалось. Финальная четверть прошла в формате "клатча", где за минуту до конца Украина опережала соперника только на одно очко. В решающий момент Фортуна улыбнулась ангольцам, вырвавшим победу с минимальной разницей.

Самым результативным в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк – у него 22 очка.

Михайлюк не помог: баскетбольная сборная Украины драматически уступила чемпионам континента

План подготовки и турнирные расписания

Далее в рамках подготовки украинцы сыграют 28 июня против Литвы в выездном матче в Шяуляе.

После товарищеских встреч наша команда проведет два официальных поединка квалификации ЧМ-2027, которые определят итоговое положение команды в группе:

  • 2 июля: Украина – Грузия (номинально домашний матч в Риге).
  • 5 июля: Дания – Украина (выездной матч в Копенгагене).

После четырех туров в нашей группе А лидирует Испания, досрочно гарантировавшая первое место. Украина и Грузия имеют одинаковые показатели (2 победы и 2 поражения) и также фактически обеспечили проход дальше. Дания замыкает квартет без единой победы.

Для официального выхода в следующий раунд украинцам достаточно выполнить хотя бы одно из условий:

  • победить Грузию;
  • дождаться поражения Дании от Испании;
  • в крайнем случае – не проиграть датчанам с разницей более 17 очков.

Напомним, три лучшие команды из группы выйдут во второй этап квалификации, где будут бороться за путевки на ЧМ-2027.

Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.

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