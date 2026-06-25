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Михайлюк не допоміг: баскетбольна збірна України драматично поступилась чемпіонам континенту

21:47 25.06.2026 Чт
2 хв
"Синьо-жовті" втратили перевагу в останні секунди матчу
aimg Андрій Костенко
Михайлюк не допоміг: баскетбольна збірна України драматично поступилась чемпіонам континенту Святослав Михайлюк у матчі з Анголою (фото: ФБУ)
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Збірна України з баскетболу провела перший контрольний матч у рамках підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2027. У напруженому поєдинку "синьо-жовті" програли найтитулованішій команді Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

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Баскетбол. Товариський матч

Україна – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)

Що відомо про суперника

Збірна Анголи – найуспішніша баскетбольна команда Африки, на рахунку якої 12 титулів чемпіонів свого континенту. З 2021 року колектив очолює іспанський спеціаліст Жозеп Кларос, під керівництвом якого команда в 2025 році здобула черговий континентальний титул.

Раніше на зборі в Латвії ангольці вже встигли продемонструвати високий рівень гри, здолавши збірну Грузії (77:62).

Деталі протистояння

Українська команда підійшла до гри в бойовому складі, до якого зокрема увійшли гравець НБА Святослав Михайлюк, а також легіонери-бігмени Дмитро Скапінцев та Максим Кличко. Перша чверть пройшла у рівній боротьбі (22:22), проте на велику перерву "синьо-жовті" пішли з мінімальною перевагою (47:45).

У третьому відтинку матчу українці зуміли наростити гандикап до 8 очок, проте втримати здобуту перевагу не вдалося. Фінальна чверть пройшла у форматі "клатчу", де за хвилину до кінця Україна випереджала суперника лише на одне очко. У вирішальний момент Фортуна посміхнулася ангольцям, які вирвали перемогу з мінімальною різницею.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк – у нього 22 очки.

Михайлюк не допоміг: баскетбольна збірна України драматично поступилась чемпіонам континенту

План підготовки та турнірні розклади

Далі у межах підготовки українці зіграють 28 червня проти Литви у виїзному матчі в Шяуляї.

Після товариських зустрічей наша команда проведе два офіційні поєдинки кваліфікації ЧС-2027, які визначать підсумкове становище команди в групі:

  • 2 липня: Україна – Грузія (номінально домашній матч у Ризі).
  • 5 липня: Данія – Україна (виїзний матч у Копенгагені).

Після чотирьох турів у нашій групі А лідирує Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Україна та Грузія мають ідентичний баланс (2 перемоги та 2 поразки) і також фактично забезпечили собі прохід далі. Данія замикає квартет без жодної перемоги.

Для офіційного виходу до наступного раунду українцям достатньо виконати хоча б одну з умов:

  • перемогти Грузію;
  • дочекатися поразки Данії від Іспанії;
  • у крайньому разі – не програти данцям із різницею понад 17 очок.

Нагадаємо, три найкращі команди з групи вийдуть до другого етапу кваліфікації, де боротимуться за путівки на ЧС-2027.

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.

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