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Перформанс Михайлюка та сенсація у Шяуляї: Україна переграла Литву в баскетбол

22:35 28.06.2026 Нд
2 хв
Головна зірка нашої команди видав суперматч
aimg Андрій Костенко
Святослав Михайлюк (фото: ФБУ)

Збірна України з баскетболу в рамках підготовки до офіційних літніх матчів переграла в товариському поєдинку одного з визнаних грандів європейського баскетболу – збірну Литви.

Товариський матч

Литва – Україна – 92:96 (27:23, 28:32, 19:22, 18:19)

Ривок у третій чверті

Після прикрої мінімальної поразки від Анголи в Ризі (92:93) підопічні Айнарса Багатскіса отримали серйозне випробування у литовському Шяуляї, де протистояли сильній команді господарів.

Стартова чверть підтвердила статус литовців як фаворитів: вони агресивно розпочали та забезпечили собі невеликий гандикап у 4 пункти.

Проте українці не збиралися відступати. Потужний атакувальний порив у другій десятихвилинці дозволив зрівняти цифри на табло, і на велику перерву суперники пішли за абсолютної рівноваги – 55:55.

Ключовою в матчі стала третя чверть, у якій "синьо-жовті" перехопили ініціативу, вийшли вперед та оформили стратегічний відрив. Наприкінці поєдинку литовці організували фінальний штурм силами своїх зірок Азуласа Тубеліса (28 очок) та досвідченого центрового Йонаса Валанчюнаса (16 очок + 13 підбирань), але українська команда холоднокровно втримала перевагу до фінальної сирени.

Бенефіс лідера з НБА

Головним архітектором цього гучного успіху став захисник "Юти Джаз" Святослав Михайлюк. Лідер збірної, який нещодавно приєднався до табору національної команди, продемонстрував баскетбол екстра-класу. В його активі 26 очок та 4 перехоплення.

При цьому Михайлюк продемонстрував феноменальну точність із дальньої дистанції, реалізувавши 7 триочкових кидків. Також якісний поєдинок провів захисник Олександр Ковляр, який записав до свого активу 23 набрані бали.

Що далі для України

Цей спаринг став найважливішим етапом підготовки до офіційних поєдинків. Попереду на збірну України чекають вирішальні протистояння у кваліфікації на чемпіонат світу-2027:

  • 2 липня: матч проти національної команди Грузії;
  • 5 липня: поєдинок проти збірної Данії.

Для гарантованого виходу до наступного раунду українським баскетболістам достатньо здобути бодай одну перемогу у цих двох матчах.

Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.

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