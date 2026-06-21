Превзошел легенд: вратарь Кюрасао установил абсолютный рекорд чемпионатов мира

На ЧМ-2026 по футболу вратарь Кюрасао Элой Ром вошел в историю, установив абсолютный рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время. Его 15 сейвов в матче с Эквадором принесли сборной первое в истории очко на мировых первенствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистические данные ФИФА.

15 сейвов Рома и историческое очко Кюрасао

В матче против грозной сборной Эквадора 37-летний Элой Ром сотворил настоящее чудо, отразив сразу 15 ударов по своим воротам. Благодаря этому выступлению скромная сборная Кюрасао удержала сенсационную ничью 0:0.

До этого момента рекорд по количеству сейвов за 90 минут игры на ЧМ делили перуанец Рамон Кирога (ЧМ-1978) и мексиканец Гильермо Очоа (ЧМ-2018), у которых в активе было по 13 сейвов. Ром превзошел их достижения.

Абсолютным же рекордсменом с учетом дополнительного времени остается американец Тим Ховард, который совершил 16 сейвов в матче против Бельгии на ЧМ-2014, однако исход той встречи решался в дополнительное время.

После финального свистка ФИФА, как и ожидалось, признала Элоя Рома лучшим игроком матча.

Феномен Возиньи: слезы, 14 миллионов подписчиков в Instagram и помощь Госдепа США

Не менее впечатляющую сказку на ЧМ-2026 пишет и другой голкипер-ветеран - 40-летний Возинья из Кабо-Верде. В первом туре его 7 сейвов помогли сборной вырвать ничью в матче против Испании (0:0).

Возинья стал самым возрастным вратарем-дебютантом в истории ЧМ, который отыграл "на ноль", и получил награду MVP.

Этот поединок полностью изменил жизнь вратаря, трансферная стоимость которого на Transfermarkt составляет скромные 50 тысяч евро, что делает его третьим самым дешевым игроком турнира.

Его выступление вызвало космический взлет в соцсетях: если перед матчем с Испанией в Instagram у Возиньи было 50 тысяч подписчиков, то на следующее утро эта цифра достигла 5 миллионов, а сейчас составляет более 14,5 миллионов подписчиков.

После матча футбольный герой сделал эмоциональное признание и не сдержал слез, вспомнил покойных дедушку и бабушку, которые его воспитали, а также рассказал, что его мама не смогла прилететь на чемпионат мира из-за финансовых проблем и проблем с визой.

Эта история настолько тронула дипломатов, что произошло прямое вмешательство США - Госдепартамент оперативно взял на себя инициативу, помог маме футболиста вовремя оформить документы и полностью профинансировал ее перелет на турнир.