Перевершив легенд: голкіпер Кюрасао встановив абсолютний рекорд чемпіонатів світу

На ЧС-2026 з футболу голкіпер Кюрасао Елой Ром увійшов в історію, встановивши абсолютний рекорд Мундіалів за кількістю сейвів в основний час. Його 15 порятунків у матчі з Еквадором принесли збірній перше історичне очко на планетарних форумах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичні дані ФІФА.

15 сейвів Рома та історичне очко Кюрасао

У поєдинку проти грізної збірної Еквадору 37-річний Елой Ром здійснив справжнє диво, відбивши одразу 15 ударів у площину своїх воріт. Завдяки цьому перформансу скромна збірна Кюрасао втримала сенсаційну нічию 0:0.

До цього моменту рекорд за кількістю сейвів за 90 хвилин гри на ЧС ділили перуанець Рамон Кірога (ЧС-1978) та мексиканець Гільєрмо Очоа (ЧС-2018), які мали у своєму активі по 13 порятунків. Ром перевершив їхні досягнення.

Абсолютним же рекордсменом з урахуванням екстратаймів залишається американець Тім Говард, який здійснив 16 сейвів у грі проти Бельгії на ЧС-2014, проте доля тієї зустрічі вирішувалася у додатковий час.

Після фінального свистка ФІФА прогнозовано визнала Елоя Рома найкращим гравцем матчу.

Феномен Возіньї: сльози, 14 мільйонів в Instagram та допомога Держдепу США

Не менш вражаючу казку на ЧС-2026 пише й інший голкіпер-ветеран — 40-річний Возінья з Кабо-Верде. У першому турі його 7 сейвів допомогли збірній вирвати нічию у матчі проти Іспанії (0:0).

Возінья став найстаршим голкіпером-дебютантом в історії ЧС, який відіграв "на нуль", та отримав нагороду MVP.

Цей поєдинок повністю змінив життя воротаря, трансферна вартість якого на Transfermarkt становить скромні 50 тисяч євро, що робить його третім найдешевшим гравцем турніру.

Його перформанс спровокував космічний зліт у соцмережах: якщо перед грою з Іспанією на Instagram Возіньї були підписані 50 тисяч людей, то наступного ранку цифра сягнула 5 мільйонів, а наразі становить понад 14,5 мільйонів фоловерів.

Після гри футбольний герой зробив емоційне зізнання та не стримав сліз, пригадав покійних дідуся та бабусю, які його виховали, а також розповів, що його мама не змогла прилетіти на Мундіаль через фінансові проблеми та проблеми з візою.

Ця історія настільки розчулила дипломатів, що відбулося пряме втручання США - Держдепартамент оперативно взяв на себе ініціативу, допоміг мамі футболіста вчасно оформити документи й повністю профінансував її переліт на турнір.