Оккупировали Ролан Гаррос: сколько "нейтральных" прорвалось в 1/4 и с кем сыграют украинки

На Ролан Гаррос-2026 сформированы все пары 1/4 финала в женском разряде. Главное внимание украинских болельщиков приковано к исторической дуэли между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк, которая стартует уже сегодня.
Последние пропуски в 1/4 финала сопровождались бешеной интригой.
Анна Калинская лишь на супертай-брейке решающего сета дожала австрийку Анастасию Потапову - 6:4, 2:6, 6:7 (7).
Далее Калинскую ждет встреча с сенсационной полькой Майей Хвалинской (114-я в рейтинге WTA).
Скромная представительница Польши легко разбила хозяйку кортов Диан Парри (6:2, 6:3) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора.
В другой части сетки Диана Шнайдер неожиданно легко уничтожила в третьей партии американку Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0).
Следующей соперницей Шнайдер станет первая ракетка мира Арина Сабаленка.
Лидер рейтинга в первом за несколько лет женском вечернем матче на Ролан Гаррос на классе переиграла титулованную японку Наоми Осаку - 7:5, 6:3.
Все четвертьфинальные битвы запланированы на 2-3 июня. Однако для Украины главное событие развернется уже во вторник, 2 июня.
Вторым запуском на корт выйдут две лучшие теннисистки страны - Элина Свитолина и Марта Костюк.
Ориентировочный старт грандиозного украинского противостояния - не раньше 13:20 (или в 14:00) по киевскому времени.
Победительница этой суперигры в полуфинале Ролан Гаррос-2026 выйдет на триумфаторку пары Мирра Андреева - Сорана Кирстя.
