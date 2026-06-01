Окупували Ролан Гаррос: скільки "нейтральних" прорвалося в 1/4 та з ким зіграють українки

23:18 01.06.2026 Пн
2 хв
Поки перша ракетка світу б'є рекорди на нічних кортах, головна сенсація з Польщі готується переписати історію тенісу
aimg Катерина Урсатій
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

На Ролан Гаррос-2026 сформовано всі пари 1/4 фіналу в жіночому розряді. Головна увага українських уболівальників прикута до історичної дуелі між Еліною Світоліною та Мартою Костюк, яка стартує вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Драма на супертай-брейку та вечірній тріумф Сабалєнки

Останні перепустки до 1/4 фіналу супроводжувалися шаленою інтригою.

Анна Калінская лише на супертай-брейку вирішального сету дотиснула австрійку Анастасію Потапову - 6:4, 2:6, 6:7 (7).

Далі на Калінскую чекає зустріч із сенсаційною полькою Маєю Хвалінською (114-та в рейтингу WTA).

Скромна представниця Польщі легко розбила господарку кортів Діан Паррі (6:2, 6:3) і вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу мейджора.

В іншій частині сітки Діана Шнайдер несподівано легко знищила в третій партії американку Медісон Кіз (6:3, 3:6, 6:0).

Наступною суперницею Шнайдер стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Лідерка рейтингу в першому за кілька років жіночому вечірньому матчі на Ролан Гаррос на класі переграла титуловану японку Наомі Осаку - 7:5, 6:3.

Історичне українське дербі в Парижі: розклад поєдинків

Усі чвертьфінальні битви заплановані на 2-3 червня. Проте для України головна подія розгорнеться вже у вівторок, 2 червня.

Другим запуском на корт вийдуть дві найкращі тенісистки країни - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Орієнтовний старт грандіозного українського протистояння - не раніше 13:20 (або о 14:00) за київським часом.

Переможниця цієї суперигри у півфіналі Ролан Гаррос-2026 вийде на тріумфаторку пари Мірра Андрєєва - Сорана Кирстя.

Повний список чвертьфінальних пар:

  • Еліна Світоліна (Україна) - Марта Костюк (Україна) (2 червня)
  • Мірра Андрєєва (нейтральний статус) - Сорана Кирстя (Румунія)
  • Анна Калінская (нейтральний статус) - Мая Хвалінська (Польща)
  • Діана Шнайдер (нейтральний статус) - Аріна Сабалєнка (нейтральний статус)

