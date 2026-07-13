Обошли "Динамо" и "Шахтер": "Полесье" готовит трансфер звездного опорника

Житомирское "Полесье" близко к подписанию венесуэльского опорного полузащитника Андрусва Араухо. За переход перспективного хавбека украинский клуб выплатит его нынешней команде около двух миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТакое" .

Сообщается, что переговоры о переходе футболиста вышли на финишную прямую. Руководство "Полесья" видит в игроке долгосрочное решение по укреплению центра поля.

Сумма трансфера Андрусва Араухо составит ориентировочно 2 миллиона евро. Для житомирского клуба это подписание станет одним из самых дорогих в истории и четким подтверждением амбиций бороться за самые высокие места в УПЛ и еврокубках.

Венесуэльский опорник должен заменить или составить мощную конкуренцию нынешним лидерам полузащиты "волков", придав команде надежность при разрушении атак соперников.

Что известно об Андрусве Араухо

Венесуэльский опорник присоединился к "Кривбассу" летом 2025-го года. Тогда трансфер из венесуэльского "Райо Сулиано" обошелся криворожцам в 250 тысяч евро.

В дебютном сезоне в УПЛ Андрусв Араухо 28 матчей во всех турнирах и имеет в активе 3 ассиста. Контракт игрока с "Кривбассом" действует до 30 июня 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.