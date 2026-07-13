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Обошли "Динамо" и "Шахтер": "Полесье" готовит трансфер звездного опорника

16:53 13.07.2026 Пн
2 мин
Житомирский клуб готов выложить серьезную компенсацию и ослабить конкурента
Малюгин Никита
Обошли "Динамо" и "Шахтер": "Полесье" готовит трансфер звездного опорника В прошлом сезоне Араухо провел 28 матчей в составе "Кривбасса" (Фото: fckryvbas.com)
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Житомирское "Полесье" близко к подписанию венесуэльского опорного полузащитника Андрусва Араухо. За переход перспективного хавбека украинский клуб выплатит его нынешней команде около двух миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТакое".

Сообщается, что переговоры о переходе футболиста вышли на финишную прямую. Руководство "Полесья" видит в игроке долгосрочное решение по укреплению центра поля.

Сумма трансфера Андрусва Араухо составит ориентировочно 2 миллиона евро. Для житомирского клуба это подписание станет одним из самых дорогих в истории и четким подтверждением амбиций бороться за самые высокие места в УПЛ и еврокубках.

Венесуэльский опорник должен заменить или составить мощную конкуренцию нынешним лидерам полузащиты "волков", придав команде надежность при разрушении атак соперников.

Что известно об Андрусве Араухо

Венесуэльский опорник присоединился к "Кривбассу" летом 2025-го года. Тогда трансфер из венесуэльского "Райо Сулиано" обошелся криворожцам в 250 тысяч евро.

В дебютном сезоне в УПЛ Андрусв Араухо 28 матчей во всех турнирах и имеет в активе 3 ассиста. Контракт игрока с "Кривбассом" действует до 30 июня 2030 года, а ориентировочная трансферная стоимость 22-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.

Напомним, что ранее сорвался другой трансфер в "Полесье" - тогда "волки" вели долгие переговоры с перуанской звездой в центр поля. Еще один представитель Украины в еврокубках, ЛНЗ, усилился воспитанником "Эвертона".

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