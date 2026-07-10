Звезда из Южной Америки заставил "Полесье" ждать: громкий трансфер сорвался
Житомирское "Полесье" вело предметные переговоры по трансферу полузащитника бразильского "Гремио" и сборной Перу Эрика Норьеги. Однако договориться о переходе так и не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайд журналиста Михаила Спиваковского на YouTube-канале "ТаТоТаке".
Серьезные намерения и личный контакт
По данным инсайдера, процесс переговоров с 24-летним опорным полузащитником зашел достаточно далеко и носил максимально серьезный характер.
Дело не ограничилось только контактами на уровне менеджеров – состоялся даже прямой личный разговор футболиста с главным тренером "Полесья" Русланом Ротанем, во время которого обсуждалась роль перуанца в тактических схемах команды.
Почему сорвалась сделка
Несмотря на заинтересованность и масштабную подготовительную работу со стороны украинского клуба, трансфер в итоге был поставлен на паузу. Главной причиной неудачи стала неопределенность самого игрока.
Житомирскому клубу пришлось слишком долго ждать финального вердикта от Норьеги, из-за чего переговорный процесс затянулся и так и не завершился подписанием контракта.
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