Обійшли "Динамо" і "Шахтар": "Полісся" готує трансфер зіркового опорника

Житомирське "Полісся" близьке до підписання венесуельського опорного півзахисника Андрусва Араухо. За перехід перспективного хавбека український клуб виплатить його теперішній команді близько двох мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

Повідомляється, що переговори щодо переходу футболіста вийшли на фінішну пряму. Керівництво "Полісся" бачить у гравці довгострокове рішення для зміцнення центру поля.

Сума трансферу Андрусва Араухо складе орієнтовно 2 мільйони євро. Для житомирського клубу це підписання стане одним із найдорожчих в історії та чітким підтвердженням амбіцій боротися за найвищі місця в УПЛ та єврокубках.

Венесуельський опорник має замінити або скласти потужну конкуренцію нинішнім лідерам півзахисту "вовків", додавши команді надійності під час руйнування атак суперників.

Що відомо про Андрусва Араухо

Венесуельський опорник приєднався до "Кривбаса" влітку 2025-го року. Тоді трансфер з венесуельського "Райо Суліано" обійшовся криворіжцям у 250 тисяч євро.

У дебютному сезоні в УПЛ Андрусв Араухо 28 матчів у всіх турнірах та має в активі 3 асисти. Контракт гравця із "Кривбасом" чинний до 30 червня 2030 року, а орієнтовна трансферна вартість 22-річного півзахисника складає 1,2 мільйони євро.