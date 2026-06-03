Новый вызовы для украинца: Зубков подписал контракт с европейским чемпионом

Детали трансфера и турецкий этап Зубкова

Зубков перешел в состав АЕКа из турецкого "Трабзонспора". Стороны заключили четырехлетний контракт, который будет действовать до лета 2030 года.

По авторитетным данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 28-летнего украинца составила 4 миллиона евро.

За полтора сезона в составе "Трабзонспора" воспитанник донецкого футбола стал одним из лидеров команды.

Зубков провел за турецкий клуб 57 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 16 ассистами.

Последним ярким аккордом Александра в Турции стал завоеванный Кубок страны сезона 2025/26.

К слову, после отъезда Зубкова в "Трабзонспоре" остается другой украинский легионер - защитник Арсений Батагов.

Новый клуб Зубкова, АЕК, переживает золотые времена. Став чемпионом греческой Суперлиги, команда гарантировала себе участие в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, афиняне громко заявили о себе на евроарене, дойдя до четвертьфинала Лиги конференций, где уступили испанскому "Райо Вальекано".

Что известно об Александре Зубкове