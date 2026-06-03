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Новый вызовы для украинца: Зубков подписал контракт с европейским чемпионом

19:22 03.06.2026 Ср
2 мин
Сумма сделки впечатляет. Украинский хавбек подписал контракт сразу до 2030 года.
aimg Екатерина Урсатий
Александр Зубков (фото: aekfc.gr)

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков официально сменил клубную прописку. 28-летний вингер подписал долгосрочный контракт с новоиспеченным чемпионом Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт греческого гранда.

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Детали трансфера и турецкий этап Зубкова

Зубков перешел в состав АЕКа из турецкого "Трабзонспора". Стороны заключили четырехлетний контракт, который будет действовать до лета 2030 года.

По авторитетным данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 28-летнего украинца составила 4 миллиона евро.

За полтора сезона в составе "Трабзонспора" воспитанник донецкого футбола стал одним из лидеров команды.

Зубков провел за турецкий клуб 57 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 16 ассистами.

Последним ярким аккордом Александра в Турции стал завоеванный Кубок страны сезона 2025/26.

К слову, после отъезда Зубкова в "Трабзонспоре" остается другой украинский легионер - защитник Арсений Батагов.

Новый клуб Зубкова, АЕК, переживает золотые времена. Став чемпионом греческой Суперлиги, команда гарантировала себе участие в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, афиняне громко заявили о себе на евроарене, дойдя до четвертьфинала Лиги конференций, где уступили испанскому "Райо Вальекано".

Что известно об Александре Зубкове

  • Карьера в Украине: Свой путь в футболе начинал в донецком "Олимпике", однако профессиональный дебют состоялся в "Шахтере". За "горняков" в целом провел 107 матчей (20 голов, 21 ассист).
  • Европейский опыт: С 2019 по 2022 годы защищал цвета венгерского "Ференцвароша", с которым дважды становился чемпионом страны. В 2022-м вернулся в "Шахтер", откуда зимой 2025 года переехал в Турцию.
  • Сборная Украины: Александр является стабильным игроком национальной команды. На его счету 45 поединков и 2 забитых мяча в "сине-желтой" футболке. Зубков принимал активное участие в отборочных матчах к чемпионату мира-2026.

Ранее мы рассказали, кто из украинских команд и в каких еврокубках будет играть в следующем сезоне.

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