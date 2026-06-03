Новий виклики для українця: Зубков підписав контракт із європейським чемпіоном

Деталі трансферу та турецький етап Зубкова

Зубков перейшов до складу АЕКа з турецького "Трабзонспора". Сторони уклали чотирирічний контракт, який діятиме до літа 2030 року.

За авторитетними даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 28-річного українця склала 4 мільйони євро.

За півтора сезону у складі "Трабзонспора" вихованець донецького футболу став одним із лідерів команди.

Зубков провів за турецький клуб 57 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 12 забитими м'ячами та 16 асистами.

Останнім яскравим акордом Олександра в Туреччині став завойований Кубок країни сезону 2025/26.

До слова, після від'їзду Зубкова в "Трабзонспорі" залишається інший український легіонер - захисник Арсеній Батагов.

Новий клуб Зубкова, АЕК, переживає золоті часи. Ставши чемпіоном грецької Суперліги, команда гарантувала собі участь у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Окрім того, афіняни гучно заявили про себе на євроарені, дійшовши до чвертьфіналу Ліги конференцій, де поступилися іспанському "Райо Вальєкано".

Що відомо про Олександра Зубкова