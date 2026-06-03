Новий виклики для українця: Зубков підписав контракт із європейським чемпіоном

Півзахисник збірної України Олександр Зубков офіційно змінив клубну прописку. 28-річний вінгер підписав довгостроковий контракт із новоспеченим чемпіоном Греції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт грецького гранда.
Зубков перейшов до складу АЕКа з турецького "Трабзонспора". Сторони уклали чотирирічний контракт, який діятиме до літа 2030 року.
За авторитетними даними порталу Transfermarkt, сума трансферу 28-річного українця склала 4 мільйони євро.
За півтора сезону у складі "Трабзонспора" вихованець донецького футболу став одним із лідерів команди.
Зубков провів за турецький клуб 57 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 12 забитими м'ячами та 16 асистами.
Останнім яскравим акордом Олександра в Туреччині став завойований Кубок країни сезону 2025/26.
До слова, після від'їзду Зубкова в "Трабзонспорі" залишається інший український легіонер - захисник Арсеній Батагов.
Новий клуб Зубкова, АЕК, переживає золоті часи. Ставши чемпіоном грецької Суперліги, команда гарантувала собі участь у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
Окрім того, афіняни гучно заявили про себе на євроарені, дійшовши до чвертьфіналу Ліги конференцій, де поступилися іспанському "Райо Вальєкано".
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