Новое имя в УПЛ: участник еврокубковой гонки меняет название, цвета и логотип

Известный клуб украинской Премьер-лиги, который только что завершил сезон в первой пятерке чемпионата, откажется от нынешнего названия и вернет на футбольную карту забытое имя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдеров "ТаТоТаке".
Руководство харьковского клуба решило сменить привычное название "Металлист 1925" на ФК "Харьков". Главная цель этого шага - четко подчеркнуть принадлежность команды к родному городу и раз и навсегда убрать постоянную путаницу, связанную с параллельным существованием двух "Металлистов". Напомним, что в Первой лиге украинского футбола представлен другой клуб из Харькова, имеющий почти идентичное название - "Металлист" (без цифр).
Официальный ребрендинг и презентацию нового образа стоит ожидать уже в середине июня. Сейчас менеджмент согласовывает все необходимые процедурные нюансы с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Премьер-лигой (УПЛ).
При этом отмечается два важных аспекта:
Связь с историей: Ребрендинг ни в коем случае не означает отказ от пройденного пути "Металлиста 1925". Этот эффектный шаг как раз посвящен знаковому 10-летнему юбилею со дня основания клуба.
Никакого отношения к бывшему ФК "Харьков": Новый бренд не будет иметь ничего общего с одноименным клубом, который выступал в элитном дивизионе отечественного футбола в 2005-2009 годах. Напомним, что тот ФК "Харьков" был официально лишен профессионального статуса летом 2010-го из-за хронических долгов и фальсификации финансовых отчетов.
Вместе с названием полностью изменится и визуальный стиль. Клуб разрабатывает новые цвета, символику и логотип. Ожидается, что от эмблемы "Металлиста 1925" останется только один цветовой оттенок, приближенный к желтому.
Глобальные изменения разворачиваются на фоне масштабной кадровой перестройки команды. Прошлый сезон УПЛ подопечные Младена Бартуловича завершили на высоком 5-м месте, остановившись лишь в шаге от зоны еврокубков. Теперь руководство стремится качественно усилить состав для решения еще более амбициозных задач.
Команду уже покинул ряд опытных исполнителей, среди которых Владислав Калитвинцев, Вячеслав Чурко, Евгений Пасич и Денис Мозиль. Поскольку у многих других футболистов также завершаются сроки действия контрактов, чистка состава будет продолжаться.
В то же время клуб ведет агрессивную трансферную кампанию на рынке. Главной целью и потенциальной сенсацией лета называют аргентинского опорного полузащитника Рафаэля Профини. Трансферная стоимость этого футболиста оценивается в солидные 3 миллиона евро. Кроме того, скауты клуба сосредоточены на активном поиске качественных вингеров для усиления фланговой атаки.
Клуб создан 17 августа 2016 года. Первый состав сформировали выпускники академии "старого" "Металлиста", который прекратил существование из-за финансового краха. Юридически "Металлист 1925" не является правопреемником бывшего клуба из Харькова.
Команда стремительно преодолела путь от любителей до элиты. В Премьер-лиге "желто-синие" дебютировали в сезоне-2021/22. По итогам турнира-2023/24 покинули элитный дивизион, но спустя год - вернулись.
Сезон-2025/26 команда завершила на 5-м месте в УПЛ и дошла до полуфинала Кубка Украины.
Из-за полномасштабной войны и ситуации с безопасностью в Харькове команда базируется в Киеве, а официальные матчи проводит в Житомире.
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