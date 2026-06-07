Нове ім'я в УПЛ: учасник єврокубкових перегонів міняє назву, кольори та логотип

Як називатиметься клуб з Харкова

Керівництво харківського клубу вирішило змінити звичну назву "Металіст 1925" на ФК "Харків". Головна мета цього кроку – чітко підкреслити приналежність команди до рідного міста і раз і назавжди прибрати постійну плутанину, пов'язану з паралельним існуванням двох "Металістів". Нагадаємо, що в Першій лізі українського футболу представлений інший клуб з Харкова, що має майже ідентичну назву – "Металіст" (без цифр).

Офіційний ребрендинг та презентацію нового образу варто очікувати вже в середині червня. Наразі менеджмент узгоджує всі необхідні процедурні нюанси з Українською асоціацією футболу (УАФ) та Прем'єр-лігою (УПЛ).

При цьому наголошується на двох важливих аспектах:

Зв'язок з історією: Ребрендинг у жодному разі не означає відмову від пройденого шляху "Металіста 1925". Цей ефектний крок якраз присвячений знаковому 10-річному ювілею з дня заснування клубу.

Жодного стосунку до колишнього ФК "Харків": Новий бренд не матиме нічого спільного з однойменним клубом, який виступав в елітному дивізіоні вітчизняного футболу у 2005-2009 роках. Нагадаємо, що той ФК "Харків" був офіційно позбавлений професійного статусу влітку 2010-го через хронічні борги та фальсифікацію фінансових звітів.

Разом із назвою повністю зміниться й візуальний стиль. Клуб розробляє нові кольори, символіку та логотип. Очікується, що від емблеми "Металіста 1925" залишиться лише один колірний відтінок, наближений до жовтого.

Кадрова революція в команді

Глобальні зміни розгортаються на тлі масштабної кадрової перебудови команди. Минулий сезон УПЛ підопічні Младена Бартуловіча завершили на високому 5-му місці, зупинившись лише за крок від зони єврокубків. Тепер керівництво прагне якісно підсилити склад для вирішення ще амбітніших завдань.

Команду уже залишила низка досвідчених виконавців, серед яких Владислав Калітвінцев, В'ячеслав Чурко, Євген Пасіч та Денис Мозіль. Оскільки у багатьох інших футболістів також завершуються терміни дії контрактів, чистка складу триватиме.

Водночас клуб веде агресивну трансферну кампанію на ринку. Головною ціллю та потенційною сенсацією літа називають аргентинського опорного півзахисника Рафаеля Профіні. Трансферна вартість цього футболіста оцінюється у солідні 3 мільйони євро. Крім того, скаути клубу зосереджені на активному пошуку якісних вінгерів для підсилення флангової атаки.

Що відомо про "Металіст 1925"

Клуб створено 17 серпня 2016 року. Перший склад сформували випускники академії "старого" "Металіста", який припинив існування через фінансовий крах. Юридично "Металіст 1925" не є правонаступником колишнього клубу з Харкова.

Команда стрімко подолала шлях від аматорів до еліти. У Прем'єр-лізі "жовто-сині" дебютували в сезоні-2021/22. За підсумками турніру-2023/24 залишили елітний дивізіон, але через рік – повернулися.

Сезон-2025/26 команда завершила на 5-му місці в УПЛ та дійшла до півфіналу Кубка України.

Через повномасштабну війну та безпекову ситуацію в Харкові команда базується в Києві, а офіційні матчі проводить у Житомирі.