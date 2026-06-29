Новая конкурентка для Светолиной и Костюк: обновленный рейтинг WTA переписал украинский топ

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг перед стартом основной сетки Уимблдона-2026. В первой сотне остаются семь представительниц Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .
Две главные звезды национального рейтинга – Элина Свитолина и Марта Костюк – сохранили свои позиции в преддверии старта в Лондоне. Свитолина замыкает топ-8 сильнейших игроков планеты, а Костюк расположилась на 13-й строчке.
После недавнего дебюта в топ-50 третья ракетка Украины Александра Олейникова несколько потеряла ход и опустилась на четыре позиции, находясь на 53-м месте. Юлия Стародубцева осталась на 55-й строчке.
Определенный прогресс продемонстрировала Ангелина Калинина, которая улучшила собственное положение на четыре пункта и поднялась на 66-е место. Это позволило ей опередить следующую (67-ю позицию) соотечественницу Даяну Ястремскую и подняться на пятую строчку в отечественном списке.
Еще одна представительница Украины на кортах Уимблдона – Дария Снигур – добавила одну строчку и теперь занимает 77-е место.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
Лидировать продолжает "нейтральная" Арина Соболенко. В главной десятке произошла ротация чешских теннисисток: выбыла Линда Носкова, вошла – Каролина Мухова.
Топ-10 мирового рейтинга:
Ранее врачи дали ответ: сыграет ли первый номер мужского рейтинга Янник Синнер на Уимблдоне-2026.