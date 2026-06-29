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Нова конкурентка для Світоліної та Костюк: оновлений рейтинг WTA переписав український топ

11:14 29.06.2026 Пн
2 хв
Вітчизняні тенісистки дізналися свої позиції перед стартом Вімблдона
aimg Андрій Костенко
Ангеліна Калініна повернулась до топ-5 національного списку (фото: Getty Images)

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг перед стартом основної сітки Вімблдону-2026. У першій сотні залишаються сім представниць України.

Зміни в українському топ-5

Дві головні зірки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк – зберегли свої позиції напередодні старту в Лондоні. Світоліна замикає топ-8 найсильніших гравчинь планети, а Костюк розташувалася на 13-му рядку.

Після нещодавнього дебюту в топ-50 третя ракетка України Олександра Олійникова дещо втратила хід і опустилася на чотири позиції, перебуваючи наразі на 53-му місці. Натомість Юлія Стародубцева залишилася на 55-й сходинці.

Певний прогрес продемонструвала Ангеліна Калініна, яка покращила власне становище на чотири пункти й піднялися на 66-те місце. Це дозволило їй випередити співвітчизницю Даяну Ястремську, яка йде слідом (67-ма позиція), та піднятися на п'яту сходинку у вітчизняному списку.

Ще одна представниця України на кортах Вімблдона – Дарія Снігур – додала один рядок і тепер посідає 77-ме місце.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

  • 8 (10). Еліна Світоліна
  • 13 (13). Марта Костюк
  • 53 (49). Олександра Олійникова
  • 55 (55). Юлія Стародубцева
  • 66 (70). Ангеліна Калініна
  • 67 (66). Даяна Ястремська
  • 77 (78). Дарія Снігур
  • 145 (144). Вероніка Подрез
  • 249 (290). Анастасія Соболєва
  • 257 (255). Катаріна Завацька

Що у топ-10

Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. У чільній десятці відбулася ротація чеських тенісисток: вибула Лінда Носкова, увійшла – Кароліна Мухова.

Топ-10 світового рейтингу:

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  3. (3). Іга Свьонтек (Польща)
  4. (4). Джессіка Пегула (США)
  5. (5). Мірра Андрєєва
  6. (6). Аманда Анісімова (США)
  7. (7). Коко Гофф (США)
  8. (8). Еліна Світоліна (Україна)
  9. (11). Кароліна Мухова (Чехія)
  10. (9). Вікторія Мбоко (Канада)

Раніше лікарі дали відповідь: чи зіграє перший номер чоловічого рейтингу Яннік Сіннер на Вімблдоні-2026.

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