Нидерланды - Швеция и Германия - Кот-д'Ивуар: когда и где смотреть топ-матчи ЧМ-2026 сегодня

Нидерланды - Швеция

Группа F. 20 июня, 20:00, Хьюстон, "Эн-Эр-Джи Стадиум"

"Оранжевые" под руководством Рональда Кумана стремятся реабилитироваться за упущенную победу в стартовом туре против Японии (2:2). Тогда голами отличились Виргил ван Дейк и Крисенсио Саммервилл. Дополнительной проблемой для Нидерландов стала кадровая потеря - в матче из-за травмы не сможет сыграть Квинтен Тимбер.

В свою очередь, сборная Швеции подходит к встрече в статусе лидера группы после эффектного разгрома Туниса (5:1). Главной ударной силой скандинавов остаются звездные нападающие Александер Исак и Виктор Дёкереш, а также Ясин Аяри, который оформил дубль в первом матче.

За всю историю соперники провели 25 матчей, а их единственная встреча на чемпионатах мира состоялась еще в 1974 году и завершилась нулевой ничьей.

Германия - Кот-д'Ивуар

Группа E. 20 июня, 23:00, Торонто, "Бимо Филд"

Бундестим под руководством Юлиана Нагельсманна устроил настоящий террор в первом туре, разгромив команду Кюрасао со счетом 7:1. Главным героем встречи стал нападающий Кай Хаверц, который оформил дубль, результативными ударами также отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Лаурин Браун и Дениз Ундав.

Сборная Кот-д'Ивуара начала свой путь гораздо прагматичнее, вырвав на последних минутах минимальную победу над Эквадором (1:0) благодаря точному удару Амада Диалло.

История очных противостояний Германии и ивуарийцев насчитывает лишь один товарищеский матч в 2009 году, который завершился боевым миром - 2:2.

Кто еще играет сегодня

Помимо противостояний с участием главных фаворитов чемпионата мира, в группах E и F состоятся еще два матча.

Из-за разницы во временных поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 21 июня.

Группа F:

20 июня, 20:00. Нидерланды - Швеция

21 июня, 7:00. Тунис - Япония

Группа E:

20 июня, 23:00. Германия - Кот-д'Ивуар

21 июня, 3:00. Эквадор - Кюрасао

Где смотреть матчи

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