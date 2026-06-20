Как работает "правило Винисиуса": звезда Парагвая вошел в историю из-за шокирующего удаления на ЧМ-2026 (видео)

Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, которого удалили с поля за то, что он прикрыл рот во время конфликтного разговора с соперником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата мира .

Суровое наказание по новому регламенту

Исторический и одновременно скандальный инцидент произошел в конце первого тайма матча Парагвая против Турции во втором туре группы D.

Конфликтная ситуация разгорелась уже в добавленное время. Мигель Альмирон вступил в словесную перепалку с защитником турецкой сборной Мертом Мюльдюром и во время спора прикрыл рот рукой. Мюльдюр сразу обратил внимание арбитра на этот жест.

Главный арбитр матча Иван Бартон из Сальвадора получил подсказку от бригады ВАР и после просмотра видеоповтора принял беспрецедентное решение - показал 32-летнему парагвайцу прямую красную карточку. На тот момент латиноамериканцы уже вели в счете 1:0 благодаря молниеносному голу Матиаса Галарсы, который отличился на 64-й секунде встречи.

Играя после перерыва в меньшинстве, парагвайцы сумели отстоять победу.

Откуда взялось "правило Винисиуса"

Накануне ЧМ-2026 Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) официально ввел санкции за прикрывание рта футболистами: судьи получили право удалять с поля игроков, закрывающих лицо рукой или футболкой во время конфликтных ситуаций с соперником.

В футбольных кулуарах это нововведение уже успели окрестить "правилом Винисиуса". Его ввели для того, чтобы облегчить чтение по губам и распознавание дискриминационных оскорблений.

Поводом для радикальных изменений стал громкий прецедент в Лиге чемпионов, когда Джанлуку Престианни из "Бенфики" обвинили в расистских оскорблениях в адрес лидера "Реала" Винисиуса Жуниора - тогда португалец во время спора так же скрывал лицо. Именно этот скандал с бразильской звездой заставил чиновников действовать решительно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее горячо поддерживал эту инициативу, отмечая, что если игрок закрывает рот, арбитры должны исходить из предположения, что он мог сказать что-то недопустимое.

Уникальный "дубль" Альмирона

Для Мигеля Альмирона это уже второй подряд исторический эпизод на ЧМ-2026 с применением новых правил. В первом туре против США (1:4) с участием полузащитника впервые опробовали другое нововведение - вмешательство ВАР в эпизод с предупреждением.

Тогда судья сначала наказал американца за фол против Мигеля, но после просмотра видео отменил свое решение и "переписал" желтую карточку самому Альмирону за симуляцию.

Отметим, что это удаление стало лишь третьей красной карточкой для Парагвая за всю историю выступлений на чемпионатах мира и седьмой в целом на текущем турнире.