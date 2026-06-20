ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Як працює "правило Вінісіуса": зірка Парагваю увійшов до історії через шокуюче вилучення на ЧС-2026 (відео)

15:42 20.06.2026 Сб
3 хв
Червону картку вперше показали за розмову із прикритим ротом
aimg Андрій Костенко
Як працює "правило Вінісіуса": зірка Парагваю увійшов до історії через шокуюче вилучення на ЧС-2026 (відео) Незважаючи на втрату гравця, Парагвай переміг (фото: x.com/FIFAWorldCup)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, якого вилучили з поля за прикритий рот під час конфліктної розмови із суперником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мундіалю.

Читайте також: Алжир атакував ФІФА скаргою на Мессі: що буде з результатом матчу ЧС-2026

Суворе покарання за новим регламентом

Історичний та водночас скандальний інцидент стався наприкінці першого тайму матчу Парагваю проти Туреччини у другому турі групи D.

Конфліктна ситуація спалахнула вже у компенсований час. Мігель Альмірон зійшовся у словесній перепалці із захисником турецької збірної Мертом Мюльдюром і під час суперечки прикрив рот рукою. Мюльдюр одразу звернув увагу рефері на цей жест.

Головний арбітр поєдинку Іван Бартон із Сальвадору отримав підказку від бригади ВАР і після перегляду відеоповтору ухвалив безпрецедентне рішення – показав 32-річному парагвайцю пряму червону картку. На той момент латиноамериканці вже вели в рахунку 1:0 завдяки надшвидкому голу Матіаса Галарси, який відзначився на 64-й секунді зустрічі.

Граючи після перерви у меншості, парагвайці зуміли відстояти перемогу.

Звідки взялося "правило Вінісіуса"

Напередодні ЧС-2026 Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) офіційно впровадила санкції за прикривання рота футболістами: судді отримали право вилучати гравців, які закривають обличчя рукою або футболкою під час конфліктних ситуацій із суперником.

У футбольних кулуарах це нововведення вже встигли охрестити як "правило Вінісіуса". Його запровадили для того, щоб полегшити читання по губах та ідентифікацію дискримінаційних образ.

Приводом для радикальних змін став гучний прецедент у Лізі чемпіонів, коли Джанлуку Престіанні з "Бенфіки" звинуватили в расистських образах на адресу лідера "Реала" Вінісіуса Жуніора – тоді португалець під час суперечки так само ховав обличчя. Саме цей скандал з бразильською зіркою змусив чиновників діяти рішуче.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше гаряче підтримував цю ініціативу, зазначаючи, що якщо гравець ховає рот, арбітри мають виходити з припущення, що він міг сказати щось недозволене.

Унікальний "дубль" Альмірона

Для Мігеля Альмірона це вже другий поспіль історичний епізод на ЧС-2026 із застосуванням нових правил. У першому турі проти США (1:4) за участю хавбека вперше протестували інше нововведення – втручання ВАР в епізод із попередженням.

Тоді суддя спершу покарав американця за фол проти Мігеля, але після перегляду відео скасував своє рішення і "переписав" жовту картку самому Альмірону за симуляцію.

Зазначимо, що це вилучення стало лише третьою червоною карткою для Парагваю за всю історію виступів на мундіалях та сьомою загалом на поточному турнірі.

Раніше ми розповіли, як арбітри на ЧС-2026 перебили рекорди минулих Мундіалів за вилученнями.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом
ЗСУ вдарили по мосту, який з'єднує окупований Крим із фронтом
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering