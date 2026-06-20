Як працює "правило Вінісіуса": зірка Парагваю увійшов до історії через шокуюче вилучення на ЧС-2026 (відео)

Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, якого вилучили з поля за прикритий рот під час конфліктної розмови із суперником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мундіалю .

Суворе покарання за новим регламентом

Історичний та водночас скандальний інцидент стався наприкінці першого тайму матчу Парагваю проти Туреччини у другому турі групи D.

Конфліктна ситуація спалахнула вже у компенсований час. Мігель Альмірон зійшовся у словесній перепалці із захисником турецької збірної Мертом Мюльдюром і під час суперечки прикрив рот рукою. Мюльдюр одразу звернув увагу рефері на цей жест.

Головний арбітр поєдинку Іван Бартон із Сальвадору отримав підказку від бригади ВАР і після перегляду відеоповтору ухвалив безпрецедентне рішення – показав 32-річному парагвайцю пряму червону картку. На той момент латиноамериканці вже вели в рахунку 1:0 завдяки надшвидкому голу Матіаса Галарси, який відзначився на 64-й секунді зустрічі.

Граючи після перерви у меншості, парагвайці зуміли відстояти перемогу.

Звідки взялося "правило Вінісіуса"

Напередодні ЧС-2026 Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) офіційно впровадила санкції за прикривання рота футболістами: судді отримали право вилучати гравців, які закривають обличчя рукою або футболкою під час конфліктних ситуацій із суперником.

У футбольних кулуарах це нововведення вже встигли охрестити як "правило Вінісіуса". Його запровадили для того, щоб полегшити читання по губах та ідентифікацію дискримінаційних образ.

Приводом для радикальних змін став гучний прецедент у Лізі чемпіонів, коли Джанлуку Престіанні з "Бенфіки" звинуватили в расистських образах на адресу лідера "Реала" Вінісіуса Жуніора – тоді португалець під час суперечки так само ховав обличчя. Саме цей скандал з бразильською зіркою змусив чиновників діяти рішуче.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше гаряче підтримував цю ініціативу, зазначаючи, що якщо гравець ховає рот, арбітри мають виходити з припущення, що він міг сказати щось недозволене.

Унікальний "дубль" Альмірона

Для Мігеля Альмірона це вже другий поспіль історичний епізод на ЧС-2026 із застосуванням нових правил. У першому турі проти США (1:4) за участю хавбека вперше протестували інше нововведення – втручання ВАР в епізод із попередженням.

Тоді суддя спершу покарав американця за фол проти Мігеля, але після перегляду відео скасував своє рішення і "переписав" жовту картку самому Альмірону за симуляцію.

Зазначимо, що це вилучення стало лише третьою червоною карткою для Парагваю за всю історію виступів на мундіалях та сьомою загалом на поточному турнірі.