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НХЛ: "Каролина" сожгла лед в Неваде и забрала Кубок Стэнли спустя 20 лет (видео)

12:41 15.06.2026 Пн
2 мин
Сухой разгром в логове "Голден Найтс" и исторический дубль Бриндамора
aimg Андрей Костенко
НХЛ: "Каролина" сожгла лед в Неваде и забрала Кубок Стэнли спустя 20 лет (видео) Хоккеисты "Каролины" празднуют победу в Кубке Стэнли (фото: x.com/NHL)
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В ночь на 15 июня состоялся решающий, шестой матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/26. "Каролина Харрикейнс" в гостевом поединке уверенно разобралась с "Вегас Голден Найтс" и завоевала главный хоккейный трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

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НХЛ. Финал Кубка Стэнли. 6-й матч

"Вегас Голден Найтс" - "Каролина Гаррикейнс" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1, 0:1)

Счет в серии - 2:4

Финальная точка в пустые ворота

В штат Невада, в Лас-Вегас подопечные Рода Бриндамора приехали с преимуществом в серии (3:2) и решили не оттягивать завоевание титула.

Гости ошеломили хозяев уже на 4-й минуте: после перехвата Тейлор Холл точно бросил под дальнюю штангу. В середине второго периода Томас Блейк в затяжной атаке удвоил преимущество "Гаррикейнз". Точку в игре поставил Николай Элерс, который под занавес встречи расписался в пустых воротах "Вегаса", когда хозяева в отчаянии выпустили шестого полевого.

Надежная оборона "Каролины" и железобетонная игра голкипера Брэндона Басси, который оформил "шат-аут" и отразил все 22 броска, позволили команде удержать победный счет.

Золотой дубль Бриндамора

Таким образом, "Каролина" выиграла Кубок Стэнли впервые с 2006 года. Оба титула клуба связаны с Родом Бриндамором: 20 лет назад он поднимал кубок как капитан команды, а теперь привел ее к чемпионству в статусе главного тренера.

Звание самого ценного игрока плей-офф получил 37-летний центрфорвард "Каролины" Джордан Стаал.

НХЛ: &quot;Каролина&quot; сожгла лед в Неваде и забрала Кубок Стэнли спустя 20 лет (видео)

Катком по соперникам: путь "Каролины" к Кубку

"Каролина" провела феноменальный сезон, начав его с победы в регулярном первенстве Восточной конференции (53 победы и 29 поражений).

В раундах на вылет команда Бриндамора продемонстрировала абсолютное доминирование, пройдя сетку плей-офф без единого шанса для оппонентов:

  • 1/8 финала: "Оттава Сенаторз" - 4:0 в серии
  • 1/4 финала: "Филадельфия Флайерз" - 4:0 в серии
  • Финал Востока: "Монреаль Канадиенс" - 4:1 в серии
  • Финал Кубка Стэнли: "Вегас Голден Найтс" - 4:2 в серии

Несмотря на то, что в финале против "Вегаса" будущий чемпион стартовал с двух поражений в трех матчах, "Гаррикейнз" переломили ход противостояния. Результаты игр серии: 4:5, 4:3, 4:5, 5:3, 4:2, 3:0.

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