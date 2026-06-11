Невероятный камбэк: Снигур вырвала победу на турнире в Нидерландах после ливня

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в четвертьфинал травяного турнира WTA 250 в нидерландском Гертогенбосе. Она в тяжелом трехсетовом поединке одолела венгерку Панну Удварди, прервав серию неудач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результат матча.
Поединок второго круга растянулся на два дня из-за капризов погоды.
Накануне встречу остановили из-за сильного ливня прямо посреди решающего третьего сета.
Ситуация для украинки была критической:
Однако после возобновления игры 11 июня Снигур совершила настоящий подвиг.
Она переломила ход борьбы, выиграв четыре из следующих пяти геймов подряд и закрыла матч в свою пользу.
Несмотря на то, что венгерка мощно подавала, Снигур оказалась намного устойчивее в решающих розыгрышах.
Дарья реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов и допустила лишь две двойные ошибки, тогда как ее оппонентка ошиблась аж пять раз.
В целом украинка выиграла 51% всех очков (98 против 94), что подчеркивает невероятное напряжение на корте.
Следующей соперницей 23-летней украинки станет американка Робин Монтгомери (WTA №484), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Для Снигур это первый в карьере четвертьфинал на травяном покрытии.
Турнир в Нидерландах стал для Дарьи Снигур настоящим прорывом. Напомним, что на самом старте соревнований в Гертогенбосе украинка сотворила сенсацию, обыграв экс-вторую ракетку мира, испанку Паулу Бадосу.
Ранее Снигур показывала нестабильные результаты на траве, однако в этом сезоне демонстрирует лучший теннис в карьере. В прошлом году на аналогичных соревнованиях украинские теннисистки не смогли дойти до высоких стадий, поэтому текущий успех Дарьи является важным для всего украинского спорта.
Напомним, недавно закончился культовый турнир Ролан Гаррос, после которогоукраинские теннисистки обновили национальный рекорд на кортах Парижа.