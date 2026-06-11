Невероятный камбэк: Снигур вырвала победу на турнире в Нидерландах после ливня

Камбэк после дождя и перерыва

Поединок второго круга растянулся на два дня из-за капризов погоды.

Накануне встречу остановили из-за сильного ливня прямо посреди решающего третьего сета.

Ситуация для украинки была критической:

Счет в третьем сете был 4:2 в пользу Удварди.

Соперница полностью владела инициативой до паузы.

Статистика эйсов была разгромной (11 у венгерки против 1 у Дарьи).

Однако после возобновления игры 11 июня Снигур совершила настоящий подвиг.

Она переломила ход борьбы, выиграв четыре из следующих пяти геймов подряд и закрыла матч в свою пользу.

Стабильность против эмоций

Несмотря на то, что венгерка мощно подавала, Снигур оказалась намного устойчивее в решающих розыгрышах.

Дарья реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов и допустила лишь две двойные ошибки, тогда как ее оппонентка ошиблась аж пять раз.

В целом украинка выиграла 51% всех очков (98 против 94), что подчеркивает невероятное напряжение на корте.

Следующей соперницей 23-летней украинки станет американка Робин Монтгомери (WTA №484), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Для Снигур это первый в карьере четвертьфинал на травяном покрытии.