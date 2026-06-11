Неймовірний камбек: Снігур вирвала перемогу на турнірі в Нідерландах після зливи

Українська тенісистка Дарія Снігур пробилася до чвертьфіналу трав'яного турніру WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. Вона у важкому трисетовому поєдинку здолала угорку Панну Удварді, перервавши серію невдач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результат матчу.
Поєдинок другого кола розтягнувся на два дні через примхи погоди.
Напередодні зустріч зупинили через сильну зливу прямо посеред вирішального третього сету.
Ситуація для українки була критичною:
Проте після відновлення гри 11 червня Снігур здійснила справжній подвиг.
Вона переломила хід боротьби, вигравши чотири з наступних п'яти геймів поспіль і закрила матч на свою користь.
Попри те, що угорка потужно подавала, Снігур виявилася набагато стійкішою у вирішальних розіграшах.
Дарія реалізувала 5 із 9 брейк-пойнтів і припустилася лише двох подвійних помилок, тоді як її опонентка схибила аж п'ять разів.
Загалом українка виграла 51% усіх очок (98 проти 94), що підкреслює неймовірну напругу на корті.
Наступною суперницею 23-річної українки стане американка Робін Монтгомері (WTA №484), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.
Для Снігур це перший у кар'єрі чвертьфінал на трав'яному покритті.
Турнір у Нідерландах став для Дарії Снігур справжнім проривом. Нагадаємо, що на самому старті змагань в Гертогенбосі українка створила сенсацію, обігравши ексдругу ракетку світу, іспанку Паулу Бадосу.
Раніше Снігур показувала нестабільні результати на траві, проте цього сезону демонструє найкращий теніс у кар'єрі. Торік на аналогічних змаганнях українські тенісистки не змогли дійти до високих стадій, тому поточний успіх Дарії є важливим для всього українського спорту.
Нагадаємо, нещодавно закінчився культовий турнір Ролан Гаррос, після якого українські тенісистки оновили національний рекорд на кортах Парижа.