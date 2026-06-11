Неймовірний камбек: Снігур вирвала перемогу на турнірі в Нідерландах після зливи

Камбек після дощу та перерви

Поєдинок другого кола розтягнувся на два дні через примхи погоди.

Напередодні зустріч зупинили через сильну зливу прямо посеред вирішального третього сету.

Ситуація для українки була критичною:

Рахунок у третьому сеті був 4:2 на користь Удварді.

Суперниця повністю володіла ініціативою до паузи.

Статистика ейсів була розгромною (11 у угорки проти 1 у Дарії).

Проте після відновлення гри 11 червня Снігур здійснила справжній подвиг.

Вона переломила хід боротьби, вигравши чотири з наступних п'яти геймів поспіль і закрила матч на свою користь.

Стабільність проти емоцій

Попри те, що угорка потужно подавала, Снігур виявилася набагато стійкішою у вирішальних розіграшах.

Дарія реалізувала 5 із 9 брейк-пойнтів і припустилася лише двох подвійних помилок, тоді як її опонентка схибила аж п'ять разів.

Загалом українка виграла 51% усіх очок (98 проти 94), що підкреслює неймовірну напругу на корті.

Наступною суперницею 23-річної українки стане американка Робін Монтгомері (WTA №484), яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію.

Для Снігур це перший у кар'єрі чвертьфінал на трав'яному покритті.