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"Неоднозначный сезон": Антюх оценил выступления "Металлиста 1925" в кампании 2025/2026

17:44 19.06.2026 Пт
2 мин
Полузащитник ФК "Харьков" вспомнил выступления команды в прошлом сезоне - команда заняла пятое место в УПЛ
aimg Даниил Вереитин
"Неоднозначный сезон": Антюх оценил выступления "Металлиста 1925" в кампании 2025/2026 Денис Антюх сыграл 26 матчей и забил 4 мяча в прошлом сезоне УПЛ (фото: Александр Осипов)
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Денис Антюх во время презентации нового бренда харьковского футбола ответил на вопросы журналиста РБК-Украина

Об этом футболист рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

По мнению Антюха, сезон 2025/2026 команда провела на должном уровне, особенно с учетом того, что харьковчане только что вернулись в элиту украинского футбола.

"Неоднозначный сезон. Мы могли добиться большего, но как для первого сезона после возвращения в УПЛ, я считаю, что пятое место - это неплохой результат", - рассказал Антюх.

Одним из самых ярких моментов прошлого сезона для "Металлиста 1925" стала победа над киевским "Динамо" в 23-м туре. По иронии судьбы, автором победного гола в этой встрече стал именно Антюх, который ранее выступал в составе "Динамо".

Впрочем, гнева болельщиков или бывших партнеров по команде 29-летний полузащитник не ощутил.

"Болельщики "Динамо" мне ничего не писали, а с бывшими партнерами по киевскому клубу мы не общались после матча. Разговаривал только со своими ребятами, и мы радовались тому, что победили", - отметил Денис.

Среди самых сложных соперников в ходе прошлого сезона полузащитник ФК "Харьков" выделил "Шахтер" и "Динамо", а также ЛНЗ, "Полесье", "Колос" и "Карпаты".

ФК "Харьков" нацелен на сезон без поражений?

Денис Антюх отметил, что перед командой на новый сезон стоит амбициозная задача. Но и лично от себя игрок ожидает результативных действий в атаке.

"Единственная цель - побеждать в каждом матче и делать все от себя зависящее, чтобы добиваться положительного результата для команды. И, конечно же, забивать как можно больше мячей", - рассказал Антюх.

Напомним, что в сезоне 2025/2026 ФК "Харьков" выступал под названием "Металлист 1925". Команда заняла пятое место в чемпионате и не смогла пройти в квалификационные раунды Лиги конференций. В Кубке Украины харьковчане дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили ФК "Чернигов".

Ранее мы сообщали, что ФК "Харьков" оформил трансфер футболиста киевского "Динамо" - за него заплатили немалые деньги.

Также в клубе рассказали, почему в ходе ребрендинга выбрали именно багровый и золотой цвета.

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