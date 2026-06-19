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"Неоднозначний сезон": Антюх оцінив виступи "Металіста 1925" у кампанії 2025/2026

17:44 19.06.2026 Пт
2 хв
Півзахисник ФК "Харків" пригадав виступи команди у попередньому сезоні – команда фінішувала на п'ятій позиції в УПЛ
aimg Данило Вереітін
"Неоднозначний сезон": Антюх оцінив виступи "Металіста 1925" у кампанії 2025/2026 Денис Антюх зіграв 26 матчів та забив 4 м'ячі у минулому сезоні УПЛ (фото: Олександр Осіпов)
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Денис Антюх під час презентації нового бренду харківського футболу відповів на питання журналіста РБК-Україна

Про це футболіст розповів в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

На думку Антюха, сезон 2025/2026 команда провела на належному рівні, особливо, враховуючи той факт, що харків'яни тільки-но повернулися до еліти українського футболу.

"Неоднозначний сезон. Ми могли досягти більшого, але як для першого сезону, після повернення до УПЛ, я вважаю, що п’яте місце – це непоганий результат", – розповів Антюх.

Одним із найяскравіших моментів у попередньому сезоні для "Металіст 1925" була перемога над київським "Динамо" у 23-му турі. За іронією долі, автором переможного м'яча у цій зустрічі став якраз Антюх, який раніше виступав у складі "Динамо".

Утім, гніву вболівальників чи колишніх партнерів по команді 29-річний півзахисник не відчув.

"Вболівальники "Динамо" мені нічого не писали, а з колишніми партнерами по київському клубу ми не спілкувалися після матчу. Розмовляв тільки зі своїми хлопцями і ми раділи тому, що перемогли", – зазначив Денис.

Серед найбільш незручних суперників по ходу минулого сезону півзахисник ФК "Харків" виокремив "Шахтар" та "Динамо", а ще – ЛНЗ, "Полісся", "Колос" та "Карпати".

ФК "Харків" цілиться на сезон без поразок?

Денис Антюх відзначив, що перед командою на новий сезон стоїть амбітна задача. Але і персонально від себе гравець чекає на продуктивні дії попереду.

"Єдина мета – перемагати у кожному матчі і робити все від себе залежне, щоб здобувати позитивний результат для команди. І авжеж, забивати якомога більше м’ячів", – розповів Антюх.

Нагадаємо, що у сезоні 2025/2026 ФК "Харків" грав під назвою "Металіст 1925". Команда посіла п'яте місце у чемпіонаті і не змогла потрапити до кваліфікаційних раундів Ліги конференцій. У Кубку України харків'яни дійшли до півфіналу, де в серії пенальті поступилися ФК "Чернігів".

Раніше ми повідомляли, що ФК "Харків" оформив трансфер футболіста київського "Динамо" – за нього заплатили чималі кошти.

Також у клубі розповіли, чому під час ребрендингу обрали саме багряний та золотий кольори.

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