RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Молодая звезда "Динамо" выбрал будущую карьеру и сообщил об этом клубу

19:08 14.07.2026 Вт
2 мин
Нападающий летом якобы имел ряд вариантов продолжить выступления за границей
aimg Малюгин Никита
20-летний форвард только закрепился в основе "Динамо" (Фото: fcdynamo.com)

Нападающий сборной Украины Матвей Пономаренко определился со своим будущим и решил остаться в киевском "Динамо". Футболист согласился продолжить сотрудничество с клубом, несмотря на интерес из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию проекта "ТаТоТаке".

Как стало известно, талантливый 20-летний форвард еще до старта летних тренировочных сборов встретился с президентом клуба Игорем Суркисом. В ходе личного разговора стороны достигли устной договоренности о подписании нового долгосрочного контракта.

Сам футболист ясно дал понять руководству столичного клуба, что на этом этапе карьеры связывает свои планы исключительно с родной командой. Да и в новом контракте наверняка будут прописаны более приятные финансовые условия для форварда.

Слухи о переходе в Турцию

Ранее в медиа активно распространялись слухи о потенциальном трансфере украинца. В услугах Пономаренко якобы был серьезно заинтересован стамбульский "Галатасарай".

Также среди европейских клубов интерес к Пономаренко приписывали французскому "Страсбургу" и итальянскому "Милану".

Статистика будущей звезды

Матвей Пономаренко является одним из самых перспективных атакующих игроков Украины. Он дебютировал в первой команде "Динамо" еще в 2023 году, а в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Украины.

Однако по настоящему в стартовом составе нападающий закрепился в прошлом сезоне. Всего на счету Пономаренко в прошлом сезоне – 16 голов за киевлян во всех турнирах.

Напомним, ранее в "Динамо" решили отдать в аренду другого молодого футболиста – 22-летнего Максима Дячука. Также столичный гранд уже начал новый сезон – первую игру киевляне провели в рамках отбора в Лигу Европы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФутболДинамо