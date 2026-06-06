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Международный союз велосипедистов полностью отменил санкции против Беларуси

20:05 06.06.2026 Сб
2 мин
Почему в руководящем комитете UCI пришли к такому решению?
aimg Эдуард Ткач
Фото: ослабления частично коcнулись и россиян (Getty Images)

В Международном союзе велосипедистов (UCI) приняли решение о снятии всех санкций с белорусских спортсменов. Теперь они допущены к международным соревнованиям под национальной символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт UCI.

Согласно заявлению, решения было принято на заседании руководящего комитета UCI, которое прошло в период со 2 по 4 июня в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда.

Там пояснили, что в связи с недавними рекомендациями МОК от мая 2026 года, в которых были внесены изменения по поводу участия белорусских и российских спортсменов, UCI сняло с велосипедистов из Беларуси все санкции на участие в международных турнирах.

Таким образом, белорусские велосипедисты могут теперь выступать на чемпионатах мира и Кубках мира под национальным флагом.

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Помимо этого, послабления были и для россиян. Теперь им больше не нужно подавать заявления на получение статуса "индивидуального нейтрального спортсмена". В частности, им разрешили соревноваться в командных соревнованиях. Однако национальная символика останется под запретом.

"На них по-прежнему распространяются требования нейтральности... Таким образом, любые упоминания России остаются под запретом, в том числе в стартовых списках, протоколах результатов и телевизионной графике, а национальные эмблемы и символы по-прежнему запрещены, в частности, на майках и экипировке гонщиков", - сказано в заявлении.

Другие случаи

Напомним, в мае Европейская федерация гимнастики полностью сняла все санкции с российских и белорусских спортсменов. Таким образом, в ближайшее время россияне смогут выступить под своими государственными флагами.

Кроме того, исполнительный комитет Международной федерации гимнастики тоже принял решение об отмене ограничений для спортсменов из РФ и Беларуси, которые действовали с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Также мы писали, что и Международная федерация фехтования приняла идентичное решение, что даст российским и белорусским спортсменам участвовать в Чемпионате мира.

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