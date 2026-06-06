Международный союз велосипедистов полностью отменил санкции против Беларуси

Согласно заявлению, решения было принято на заседании руководящего комитета UCI, которое прошло в период со 2 по 4 июня в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда.

Там пояснили, что в связи с недавними рекомендациями МОК от мая 2026 года, в которых были внесены изменения по поводу участия белорусских и российских спортсменов, UCI сняло с велосипедистов из Беларуси все санкции на участие в международных турнирах.

Таким образом, белорусские велосипедисты могут теперь выступать на чемпионатах мира и Кубках мира под национальным флагом.

Помимо этого, послабления были и для россиян. Теперь им больше не нужно подавать заявления на получение статуса "индивидуального нейтрального спортсмена". В частности, им разрешили соревноваться в командных соревнованиях. Однако национальная символика останется под запретом.

"На них по-прежнему распространяются требования нейтральности... Таким образом, любые упоминания России остаются под запретом, в том числе в стартовых списках, протоколах результатов и телевизионной графике, а национальные эмблемы и символы по-прежнему запрещены, в частности, на майках и экипировке гонщиков", - сказано в заявлении.